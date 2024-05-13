促原民退役軍警特勤參與第五級保全 伍麗華簽備忘錄

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（中央社記者陳俊華台北13日電）民進黨立委伍麗華今天表示，政府去年新增第五級保全從事關鍵基礎設施安全維護工作，原民退役軍警特勤很適合這份工作，因此簽署備忘錄，做為後續合作基礎，希望能增加原住民族人就業管道。

伍麗華中午舉行記者會，邀中華民國保全商業同業公會、台灣基督長老教會總會、福摩薩學院等，共同簽訂「促進原住民退役軍警特勤參與第五級保全工作」合作備忘錄，希望能增加族人就業管道。

伍麗華表示，從去年開始新增「第五級警衛人員（保全）」，從事關鍵基礎設施的安全維護，要進用比較專業、精實的人員，她認為退休警察或退伍軍人非常適合這個工作，且薪資福利優渥。

伍麗華指出，全國原住民族只占人口總數2.5%，但原住民族在國軍志願役人數卻占高達8.7%，在特勤部隊中更超過半數。這次合作備忘錄將提供第五級保全人員徵才資訊，現有勤務需求在北部地區250人、中部地區100人、南部地區140人、東部地區10人，將協助合作宣導，媒合具備專業訓練及素養的人員。

伍麗華說明，這份工作每個月將可實拿新台幣5萬1000元到5萬3000元，且月休10天，領有年終獎金，在職訓練時也能照常領薪水，對軍警特勤退休人員來說，是非常好的就業機會。

出席記者會的內政部警政署保安組副組長范織坤提到，政府去年開始關注關鍵基礎設施安全維護，除強化自衛能力外，也選定由警察機關派員強化維安工作，但執行過程發現，人力配置上希望借助民力協助警察機關、分擔警察壓力。

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范織坤透露，原住民在國軍服役期間有特勤專長的退伍軍人或是退休的警察，能遴選加入關鍵基礎防護工作，且他們過去在軍營、從警期間都有特殊訓練，加入防護工作後都能與現職警察同心協力，做好關鍵基礎設施保護工作，除能善盡人才運用，也讓有受過訓的人員增加就業機會，值得推廣，警政署會全力配合。

國軍退除役官兵輔導委員會就學就業處簡任視察劉凡融解釋，輔導會首要任務是協助退除役官兵就學就業、轉銜職場，第五級保全因為屬性關係，適合退除役官兵在軍中所學專業技能，可以無縫接軌執行業務，輔導會將全力宣導、配合，希望在最短時間滿足人力需求。（編輯：張若瑤）1130513