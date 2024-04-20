年改攻防綠指新318誕生 藍批表決輸不起白籲停止抹黑

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（中央社記者郭建伸台北20日電）年改法案成為立法院攻防焦點，民進黨團總召柯建銘批評藍白多數鴉霸，新318可能誕生。國民黨團反批，民進黨團敢提復議卻不願接受結果，真是輸不起；民眾黨團表示，請停止用不知所云的形容詞抹黑。

立法院藍綠陣營12日、19日就年改修法復議案交鋒，但民眾黨立委未投票，引發外界質疑年改立場。柯建銘今天受訪批評，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌鴨霸主宰國家政策，藍白仗著國會多數，完全不管民意，甚至開著失速列車，讓國家衝下懸崖。他呼籲，藍白應適可而止，否則人民將站出來，新的318可能會誕生。

國民黨團書記長洪孟楷今天下午受訪表示，他完全聽不懂柯建銘的發言邏輯，318學運是學生對執政當局表達不滿，現在執政的是民進黨，若說318會重現，難道是預言民眾受不了民進黨無能施政。

洪孟楷表示，國民黨團有自己的主張，民進黨團傲慢提出復議，不讓國民黨立委提案順利付委，昨天院會表決只是順利救回國民黨立委提案，若民進黨團沒提復議，根本不用投票表決；民進黨團敢提復議卻不願接受結果，到底在傲慢什麼，真的是輸不起。

洪孟楷說，國民黨團一定是跟台灣主流民意站在一起，執政黨聽不進民意，這種亂噴口水的發言，不僅無助於了解民意，也沒辦法幫助台灣向前走。

媒體詢問，未來是否會就年改法案爭取民眾黨團支持。洪孟楷表示，國民黨團要爭取主流民意支持，只要是對的提案，其他政黨都會共同支持，自然在野聯盟就會往這方向前進。

黃國昌今天受訪表示，請柯建銘停止用不知所云的形容詞抹黑民眾黨，民眾黨有自己的政策立場，也努力推動改革法案，柯建銘一直掛在嘴邊指藍白毀憲亂政，但民進黨團才真正被大法官釋字729號記上一筆，大法官認證的毀憲亂政，正是民進黨團與柯建銘。

黃國昌表示，民眾黨團推動的改革法案，幾乎都是總統蔡英文與民進黨曾承諾卻跳票8年的法案，柯建銘應為蔡政府法案跳票、助紂為虐，出來向全民認錯道歉。（編輯：翟思嘉）1130420