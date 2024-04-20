朝野攻防年改 鄭麗君：重點是年金永續與世代互助

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（中央社記者賴于榛台北20日電）內定行政院副院長鄭麗君今天說，未來預計提出青年政策白皮書；至於朝野近日在立法院攻防年改法案，鄭麗君則表示，年改關鍵前提是制度永續及世代互助，期待國會跟社會能有更充足的討論。

民進黨為展開青年政策社會溝通，啟動政策對話，今天起舉辦為期2天的「投資未來世代青年論壇」，包含民進黨代理秘書長楊懿珊、民進黨政策會執行長王義川等人上午出席開幕式致詞，鄭麗君則以青平台基金會董事長身分發表專題演講並接受提問；總統當選人、黨主席賴清德則預計出席明天閉幕式，聽取論壇討論成果並給予回應。

鄭麗君說，台灣在90年代民主化，同時面對全球化挑戰，包含全世界相繼投資中國、中國經濟崛起、台灣產業西進，也因此台灣薪資停滯成長、加速產業空洞化，導致社會不均化等等，雖然過去8年政府提高基本薪資，改善青年底薪，但年輕人薪資成長仍是碰到瓶頸，加上房價、房租、教育費用都上漲，以及勞動型態非典化、少子女化等等，與全球一樣產生了世代正義課題。

她表示，展望未來，台灣必須把挑戰化為機會，賴清德的國家希望工程，就將投資未來世代作為第一國政，也盼能結合產官學研及年輕人，共同擬具青年政策白皮書，從教育、就學、公共參與、性別平等等強化投資，期盼年輕人無論出身背景為何，都能受到國家一定的支持，且透過充分投資年輕人，讓其有能力追求自認有意義的事物，進而達成公義永續、創新繁榮的台灣。

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另外，國民黨立委賴士葆等人日前提出公務人員退休資遣撫卹法修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案，主軸是希望今年起停止公教人員遞減所得替代率，立法院近日因此進行朝野攻防。現場提問如何看待年改攻防，鄭麗君表示，任何年金改革討論都應多元傾聽利害關係人意見。

她也強調，年改關鍵前提是「年金制度永續」以及「世代互助」，期待國會跟社會能有更充足的討論，藉以因應民意。（編輯：翟思嘉）1130420