藍營提案停砍公教年金 林萬億：基金恐提早5年崩掉

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（中央社記者賴于榛台北17日電）國民黨立委日前提案，盼今年起停砍公教年金。行政院政務委員林萬億今天說，退休俸高於退撫新制月退俸的差額分10年減降，已緩降4年，若國民黨版本通過，等同年改改不到一半，基金恐提早5年崩掉。

國民黨立委賴士葆等人日前提出公務人員退休資遣撫卹法修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案，主軸是希望今年起停止公教人員遞減所得替代率，立法院近日因此進行朝野攻防。

林萬億今天接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，年金改革舊制年資18%優存額度在改革第一年已經取消，退休俸高於退撫新制月退俸的差額則是分10年減降，現在已經緩降4年，但國民黨提案版本將讓未來6年不再降，恐使所得替代率偏高，年改變成「改不到一半」。

他表示，原本改革省下的錢可回撥基金約新台幣2800億元，若真的凍結無法回撥，基金水庫水位將會降低，「將會提前5年崩掉」，國民黨這做法除了社會觀感不佳之外，未來若基金水位提前崩盤，政府依然要回撥經費，經費來源還是從民眾身上取得，這是百害無一利，更是反改革。

林萬億還說，國民黨稱物價上漲，怕影響退休人員生活，但政府今年才因為物價上漲，調高軍公教月退金4%，且「公務人員退休資遣撫卹法」67條也明定每4年依照物價指數檢討一次，當物價指數正負5%時就應調整。

他也強調，如果一個國家物價波動那麼大，是全民都應緊張的事情，不是只有年金的問題。

林萬億說，總統蔡英文之所以推動年金改革，是因為軍人年金2026年就會破產、公教人員年金也會在2029破產，因此改革迫在眉睫，而目前年金改革緩降可以撐一個世代約30年至40年，18%省下來的錢及所得替代率減降省下的錢，都會回撥到基金，等於雙重好處。

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林萬億表示，好不容易走過改革滄桑歲月、社會分裂好不容易弭平，讓年金改革達到這種效果。現在要停止，真的是沒有看到大局，這時候拿出來又挑起台灣社會對立，社會已經期望往前走，就請大家往前走。

此外，520新內閣籌組中，節目主持人王時齊詢問是否會留任，林萬億則說，已在政府單位長年服務，目前覺得該休息了，沒有要延畢，最好是趕快回家休息。（編輯：翟思嘉）1130417