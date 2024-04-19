年改復議案藍綠交鋒 黃國昌：民眾黨團不會參與

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（中央社記者郭建伸台北19日電）年改法案成為立法院攻防焦點，民眾黨團總召黃國昌今天強調，民眾黨團不會隨民進黨團起舞，反對在程序上封殺討論，但也不同意年改走回頭路；復議案僅是藍綠兩黨程序操作，民眾黨團上次與這次都不會參與。

立法院藍綠陣營12日就年改修法復議案交鋒，但民眾黨立委未投票，引發外界質疑年改立場。立法院19日討論事項議程，藍綠再度為年改復議案表決過招。

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委麥玉珍今天舉行「堅持年改，交付審查」記者會。

黃國昌表示，民進黨團於12、19日院會都對國民黨立委的公教人員年改修正草案提出復議案，這段時間有許多政治操作，因此今天決定清楚說明黨團立場，不能再放任執政黨標籤操作。

談及民眾黨團年改立場，黃國昌表示，民眾黨團堅定推動年金改革，並主張政府撥補公教退輔基金的財務缺額、軍公教待遇審議委員會納入基層代表，且調薪機制透明化，未來民眾黨團也會提出黨團版本的年改法案。

黃國昌指出，近日外界關注的國民黨立委的年改草案，分別涉及「取消所得替代率每年調降限制」、「當CPI成長率達±3%調整月退」、「每2年檢討退撫基金」，民眾黨團認為，台灣的消費者物價指數（CPI）長期被低估，有鑑於此，相關題目有必要討論。

至於外界關注的年改復議案表決，黃國昌強調，「這只是程序動議」，因為若復議案表決成功，法案就會退回程序委員會或做其他處理，但若失敗，法案就會付委等待審查。

談及復議案表決投票，黃國昌說，藍綠兩黨僅是二元對立的程序操作，民眾黨團上次與這次都不會參與。

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黃國昌說，民眾黨團不隨民進黨團起舞、反對在程序上封殺討論，但也不同意年改走回頭路，未來若年改法案有機會在委員會實質審查，應具體檢討現行公教人員退撫基金水位和社會衝擊。

黃國昌也提到，近日政務委員林萬億在媒體放話，指若通過國民黨版本的年改草案，民眾黨就是共犯，但他要反問林萬億這番話的事實基礎在哪。他批評，林萬億是學者出身，卻在媒體上公然散布假訊息，並質疑為何公務員年金制度的檢討報告不敢公開。（編輯：蘇志宗）1130419