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民眾黨挺藍營召委人選 黃國昌：為改革法案奠定善意基礎

2024/2/29 21:30（2/29 21:55 更新）
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立法院29日上午舉行8個常設委員會召委選舉，民眾黨團總召黃國昌（後左）、國民黨團總召傅崐萁（後右）到司法及法制委員會投票。中央社記者鄭清元攝 113年2月29日
立法院29日上午舉行8個常設委員會召委選舉，民眾黨團總召黃國昌（後左）、國民黨團總召傅崐萁（後右）到司法及法制委員會投票。中央社記者鄭清元攝 113年2月29日
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（中央社記者郭建伸台北29日電）外界關注為何民眾黨團在立法院召委選舉支持國民黨召委人選，民眾黨團總召黃國昌今天表示，他們知道國民黨團不差民眾黨團這一票，但仍主動釋出善意，「我們投的是為了未來的改革法案，奠定善意的基礎」。

立法院召委選舉落幕，國民黨團與民進黨團各獲得8席召委，不過值得注意的是，黃國昌在召委選舉投票前就表態，民眾黨8個立委會全力支持國民黨提出的召委候選人。

黃國昌今天傍晚接受網路節目訪問，談及票投國民黨召委人選原因時表示，22日藍白黨團三長餐敘至今，民眾黨團的態度都是「改革比位置重要」，為力求通過民進黨政府遲遲不肯三讀通過的法案，勢必要跟國民黨團合作，希望基於理念跟回應選民的託付，而不是任何位置交換。

黃國昌指出，國民黨團近1個月積極回應民眾黨團的國會改革、司法改革訴求，雖然用詞不太相同，但改革方向與理念一致，這樣就有合作空間。

黃國昌也提到，他理解國民黨內意見分歧，有些國民黨支持者可能還沒從選舉中走出來，可以理解選民的情緒，因此對於國民黨團總召傅崐萁釋出的善意，民眾黨團僅表達感謝，其他一句話都沒有多說。

黃國昌透露，民眾黨團直至上午開會時，仍不知道國民黨團最終決定為何，也知道國民黨的人數足以當選召委，不差民眾黨立委的票，但黨團決定主動釋出善意。

黃國昌強調，他們不是為了交換，而是希望雙方在充分溝通、互信的基礎上，可以相信民眾黨團的誠意，「我們投的是為了未來的改革法案，奠定善意的基礎」。（編輯：張若瑤）1130229

立法院第11屆第1會期常設委員會名單一覽。（中央社製圖）
立法院第11屆第1會期常設委員會名單一覽。（中央社製圖）
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