民眾黨團拜會刑事局 探究打詐困境當修法依據

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（中央社記者郭建伸台北29日電）民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員拜會刑事警察局，了解第一線警察打詐困境，黃國昌表示，面對海量詐騙案，第一線警察承擔非常大的壓力，黨團會把第一線警察的心聲納入參考，做為監督及修法的依據。

黃國昌今天偕民眾黨立委林國成、張啟楷與麥玉珍拜會刑事警察局，民眾黨團會後透過新聞稿轉述拜會過程。

黃國昌表示，面對海量詐騙案，第一線警察承擔非常大的壓力，之所以要拜會刑事警察局，是希望了解他們面臨的困境，並設法提供必要協助。

黃國昌舉例，M化車對於警察偵辦案件具實質幫助，但因政府尚未針對科技偵查所蒐集證據賦予法源依據，導致前年最高法院判決認定M化車無證據能力，使得詐欺犯無法定罪，嚴重打擊警察士氣。黃國昌直言，執政黨實應盡速送交修法草案至立法院。

林國成表示，台灣詐欺犯刑度過低，導致在外國從事詐欺被抓的台灣人，若不是被遣返去中國而是回台灣，皆歡天喜地，應思考提高刑責。

張啟楷則提及，新加坡有製作政府防詐APP，數位部與相關單位應考量是否開發相關APP，以減少被詐騙的人數。

麥玉珍則於會中關注新住民在台被詐騙或從事犯罪的問題，並提到愈來愈多詐騙集團利用虛擬貨幣犯罪，金管會應加強監管力道。

黃國昌表示，刑事警察局於會中具體建議立法要求境外網路社群軟體業者落地納管、加強虛擬貨幣監管力度、強化科技偵查法令依據、開發防詐APP，並對詐欺犯罪不同樣態訂定量刑標準。

黃國昌強調，民眾黨團會把第一線警察的心聲納入參考，做為未來監督行政部門以及修法的依據。（編輯：張若瑤）1130229