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立院召委選舉藍綠各獲8席 民眾黨支持國民黨人選
首頁 / 政治

立院召委選舉 黃國昌：全力支持國民黨人選

2024/2/29 10:37（2/29 11:09 更新）
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立法院29日上午舉行8個常設委員會召委選舉，民眾黨團總召黃國昌（後左）、國民黨團總召傅崐萁（後右）到司法及法制委員會投票。中央社記者鄭清元攝 113年2月29日
立法院29日上午舉行8個常設委員會召委選舉，民眾黨團總召黃國昌（後左）、國民黨團總召傅崐萁（後右）到司法及法制委員會投票。中央社記者鄭清元攝 113年2月29日
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（中央社記者郭建伸台北29日電）外界關注藍白黨團在立法院召委選舉合作動向。民眾黨團總召黃國昌今天受訪重申，改革比位置重要，在野黨可攜手合作推動福國利民法案，而民眾黨8個立委會全力支持國民黨提出的召委候選人。

立法院今天舉行8個常設委員會的召委選舉。民眾黨團上午開會討論投票動向，黃國昌在會議結束後步出辦公室，接受媒體訪問。

黃國昌表示，對於召委選舉，改革比位置重要，民眾黨團在意的是，針對民進黨長期跳票的改革法案，在野黨可共同攜手合作，推動福國利民法案，並扮演強力監督執政黨角色，這是民眾黨團從一開始到現在始終都沒改變過的立場。

黃國昌表示，昨天他與國民黨團總召傅崐萁聯絡時，他們完全沒提到召委選舉一事，他還是表明希望未來針對福國利民法案能攜手合作，傅崐萁也表達認同民眾黨團的立場。

媒體詢問民眾黨團的召委選舉投票動向。黃國昌表示，民眾黨團8個立委在8個委員會，全力支持國民黨提出的召委候選人，這是黨團會議結論。

民進黨團總召柯建銘批評藍白合作是與虎謀皮，黃國昌則反擊，台灣民眾心中都有一把尺，過去柯建銘隻手遮天呼風喚雨的時代，「再強調一次，已經結束了。」（編輯：翟思嘉）1130229

#柯建銘
#國民黨團
#黃國昌
#民眾黨團
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