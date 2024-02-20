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民眾黨團會前1小時內發協商通知 柯建銘：太離譜了

2024/2/20 19:11
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（中央社記者王揚宇台北20日電）立法院今天上午開議，民眾黨團提案要求21日加開院會，並在下午發出協商通知，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪提到，民眾黨團搞錯議事規則，太離譜了，也請民眾黨團總召黃國昌不要再演了，適可而止。

立法院朝野黨團19日協商是否在今天院會邀請行政院長陳建仁就食安進行專案報告，因台灣民眾黨立法院黨團要求加開院會未果，未簽署協商結論，協商破局。

民眾黨團今天在院會提案，要求立法院21日加開院會，邀請陳建仁赴立院進行食安專案報告，並提案要求逕付二讀，下午2時，立法院議事處發文請民眾黨團召集協商，民眾黨團遂於下午4時30分召集協商，並由黃國昌擔任會議主持人。

未出席協商的民進黨團幹事長吳思瑤在臉書撰文提到，台灣民眾黨立法院黨團在下午約3時36分發給民進黨團下午4時30分的開會通知，「搞什麼啊，從來沒有1個小時內召開協商的，以為大家英英美代子（台語，閒閒沒事情）啊？」

柯建銘受訪指出，民眾黨團搞錯議事規則，先發1張公文要立法院長韓國瑜召集協商，又發公文說要協商，並由黃國昌主持，請各黨團派人出席，而行政院的官員全部都在立法院會，這太離譜了。

柯建銘強調，民進黨團因為知道黃國昌會耍詐，因此在上午的院會提案，主張23日的院會進行食安專案報告，而民眾黨團下不了台亂演一通、拿石頭砸自己的腳。

此外，民眾黨團提案要求21日加開院會，柯建銘另在臉書撰文提到，照議事前例只能交付朝野協商，1個月後議決，請黃國昌適可而止、停止做秀，不要再演。（編輯：張若瑤）1130220

陳建仁
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