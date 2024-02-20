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赴陸旅遊團停招 陳建仁：希望對方釋出善意

2024/2/20 17:27
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（中央社記者范正祥台北20日電）交通部農曆年前宣布，停止招攬前往中國大陸的旅行團。行政院長陳建仁今天在立法院答詢時說，如果獲得善意回應，當然就會繼續執行；希望對方釋出善意，盼望春暖花開，兩岸可以有很好的交流。

交通部原本宣布3月1日起，解除台灣旅行團赴中國旅遊禁令，但中國迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式；因此政府農曆年前宣布停止招攬前往中國大陸旅行團，而今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。

立法院第11屆第1會期今天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質詢赴陸旅遊團停招一事，問及如果中國大陸在這段期間有善意回應，是否可能就會考慮鬆綁。陳建仁說，業者應該了解，雙方沒有辦法健康永續的互相組團觀光交流，主要的問題是因為中國並沒有開放；如果獲得善意回應，當然就會繼續執行。

被問到暫緩這個計畫是誰的指示，陳建仁指出，這是整個執行團隊大家討論出來的結果。

陳建仁說，希望對方釋出善意，盼望春暖花開，兩岸可以有很好的交流。（編輯：翟思嘉）1130220

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