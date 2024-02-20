台糖瘦肉精疑雲 陳建仁：21日專家會議了解有無污染可能

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（中央社記者王揚宇台北20日電）立委關心台糖肉片瘦肉精疑雲，行政院長陳建仁今天說，只有台中市政府實驗室的那塊豬肉有檢出西布特羅，因此要了解檢驗過程中有無任何污染的可能性，這也是為何21日開專家會議，請專家了解檢驗跟實驗過程。

台中市日前檢出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精西布特羅，台中市、衛生福利部食品藥物管理署針對同批肉複檢，結果仍檢出西布特羅，不過農業部擴大採檢台糖豬場、全台肉品市場樣品皆未檢出。

衛福部次長王必勝日前在臉書貼文表示，隨著全台各地數百件的檢驗陸續出爐呈現陰性，顯示其實這件事從一開始就沒有改變過，就是一個檢體出問題，是單一事件，不能排除檢體的污染。

立法院新會期今天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。立委莊瑞雄質詢時關切食安議題，也說蔡政府執政快8年很注重食安，如果這起事件沒有讓它水落石出，民眾還是會不安心。

陳建仁說，在877件樣品的檢查結果都沒有西布特羅，只有台中市政府實驗室的那塊豬肉有檢出，而那個實驗室剛好有進很少量的西布特羅，因此在檢驗過程中就要去了解，有沒有任何污染的可能性。

陳建仁指出，事情發生在市府的檢驗單位，該單位擁有最完整的紀錄與資料，應該由台中市政府在衛福部推薦的專家指導下進行了解，這也是為何21日會開專家會議，請專家了解整個檢驗及所有實驗過程。

陳建仁也說，如果是故意給它污染，濃度不會只有0.002ppm，因為這個濃度很低，而且按照所有做過分析化學的專家來做的話，不小心污染到一點點西布特羅的可能性最高，這也是為何要懂實驗的專家進行了解。

不過，陳建仁說，整個台中市政府檢驗的SOP實際上是不錯的，要不然檢驗的結果不會和衛福部食藥署一樣，但那塊豬肉怎麼會有西布特羅，而且全台789毫克的西布特羅只有在24家實驗室，因此任何豬肉檢驗出來含有西布特羅，跟西布特羅所在的地方有關，這是簡單邏輯推理。

陳建仁說，為何在實驗室中會檢驗到西布特羅，有一種情形就是實驗操作過程不小心污染，且測出的量那麼低，一般專家來看就是檢驗過程操作有瑕疵。

莊瑞雄關心民眾是否可以安心吃台灣豬肉，陳建仁說，不管是飼養場還是加工廠，通通沒檢出西布特羅，政府會努力做好，讓民眾可以放心。（編輯：張均懋）1130220