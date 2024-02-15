NCC新任委員人事案 藍委盼採政黨比例推薦

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（中央社記者范正祥台北15日電）新國會三黨不過半，未來如何行使國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事同意權案受矚目，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，希望以各政黨在國會席次比例分配推薦NCC委員代表，NCC所有7位委員，應該由國民黨推薦3位、民進黨推薦3位、民眾黨推薦1位。

目前NCC的7位委員中，有4位將於今年7月31日任期屆滿，包含主任委員陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，依據「國家通訊傳播委員會組織法」第4條規定，行政院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。

關於NCC新任委員人事同意權案，洪孟楷今天在立法院回應媒體詢問時說明，希望採取政黨比例推薦制，也就是以各政黨在國會席次比例分配推薦NCC委員代表。

洪孟楷指出，2024年1月13日大選結果已經產生新民意，新民意希望看到國會改革，也希望看到行政部門改革，他認為可以從NCC委員由政黨比例推薦開始做起。

洪孟楷強調，採取政黨比例推薦，既可尊重專業，也符合NCC設立的獨立自主精神。

洪孟楷進一步表示，在尊重專業方面，如果由政黨推薦NCC委員代表人選，夠不夠專業，各政黨就要自己負責，民眾也會放大檢視，並非政黨就可以隨便推薦，以國民黨為例，國民黨一定會推薦最認真、專業以及了解媒體生態的專家學者。

至於符合NCC設立的獨立自主精神，洪孟楷解釋，如果能夠以各政黨在國會席次比例分配推薦NCC委員代表，未來NCC開會討論時，就會反映台灣社會的主流民意，甚至遇有意見爭執不下時，NCC主委也比較可以公正客觀讓所有委員暢所欲言。

洪孟楷呼籲，NCC所有7位委員，應該由國民黨推薦3位、民進黨推薦3位、民眾黨推薦1位，NCC委員也不能在看守內閣期間通過重大案件，這是基本法治精神。

洪孟楷提到，如果需要修法，國民黨團也會來做，改革勢在必行，大家拭目以待。

此外，國民黨立委陳玉珍今天接受媒體訪問時也說明，不合時宜的組織法應修法，支持按照政黨在國會的席次比例推薦NCC委員人選，才能充分反映民意。（編輯：張若瑤）1130215