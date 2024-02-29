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立院召委選舉藍綠各獲8席 民眾黨支持國民黨人選
首頁 / 政治

立院召委選舉 國民黨團支持自己所提人選

2024/2/29 10:27（2/29 11:10 更新）
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（中央社記者王承中台北29日電）立法院今天舉行召委選舉，國民黨團總召傅崐萁表示，國民黨團已釋出高度善意，但民眾黨團也非常客氣，至今都未收到民眾黨團提出的召委人選，國民黨團將在各委員會共同支持自己所提的召委人選。

立法院今天舉行8個常設委員會的召委選舉，依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，向來是朝野黨團的兵家必爭之地。而國民黨立法院黨團日前經決議，擬禮讓1席召委給民眾黨立法院黨團，引發藍營基層炸鍋。

國民黨立法院黨團今天上午召開黨團大會討論召委選舉，傅崐萁會後受訪表示，國民黨團已釋出高度善意，民眾黨團也非常客氣，彼此溝通管道順暢，但到今天為止，國民黨團都未收到民眾黨團提出的召委人選，而國民黨團的備案，就是在各委員會共同支持自己的召委人選。

黨團人士指出，今天在黨團大會中，由於遲未收到民眾黨團對於禮讓召委一事的回應，黨籍立委決定支持自己的召委人選，並討論要在投票時集體亮票，象徵黨團同舟共濟，團結一心。（編輯：謝佳珍）1130229

#國民黨團
#傅崐萁
#民眾黨團
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