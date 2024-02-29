立院召委選舉 綠批白為權力連改革都可不要

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（中央社記者林敬殷台北29日電）民眾黨立委今天在立法院各委員會召委選舉支持國民黨推派人選，包括外交及國防委員會，投票支持國民黨立委馬文君。民進黨立法院黨團今天表示，坐實了民眾黨為了權力，改革都可以不要，這就是民眾黨的本質。

立法院今天舉行各委員會召委選舉，民眾黨在所有委員會的召委選舉中，全部支持國民黨推派的人選。民進黨團今天舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問民眾黨票投國民黨，做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨團總召黃國昌一向言必稱利益迴避，這次委員會召委選舉，民眾黨都票投國民黨，包括有很大疑慮的馬文君，再次坐實了民眾黨為了權力，改革都可以不要。

吳思瑤指出，尊重藍白兩黨在召委選舉上同一陣線，在未來議案上，呼籲社會持續發揮監督的力量。

民進黨團副幹事長洪申翰說，民眾黨主席柯文哲在總統選舉時曾表示，在外交政策會走小英路線、每年國防預算應占國內生產毛額（GDP）3%，這一次投票的行為可以清楚看到，民眾黨口中的理念、價值、政策，在藍白私相授受的餐會後，都可以不要，都可以丟掉，往小藍前進及迎合，過去口中講的外交國防主張都可以丟進垃圾桶，讓大家看清楚民眾黨的本質，何況，馬文君還被以違反內亂外患罪偵辦中。

民進黨立委沈伯洋指出，民眾黨投給一個反對柯文哲選舉政見的人當召委，到底為什麼其他人都比馬文君不適合。每名立委都有召委被選舉權，如果民眾黨真的講求理性、務實、科學，可以投票給一個即使只有一票，但至少立場一致的人，而不是跟著另一個政黨走。（編輯：蘇志宗）1130229