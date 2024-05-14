總統授勳施俊吉林萬億等16人 盼續打造更好台灣

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（中央社記者賴于榛台北14日電）520將至，總統蔡英文今天頒授勳章給前行政院副院長施俊吉、行政院政務委員林萬億等16人，感謝執政團隊及防疫團隊完成年金改革、推動前瞻基礎建設、支持婚姻平權、對抗疫情等等，期盼未來在不同崗位仍持續打造更好台灣。

蔡總統今天頒授施俊吉「一等景星勳章」；行政院政務委員林萬億、張景森、吳澤成、吳政忠、鄧振中、羅秉成、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前衛福部長陳時中「二等景星勳章」；內政部次長花敬群、衛生福利部次長王必勝、周志浩、中央健康保險署署長石崇良「三等景星勳章」；以及衛生福利部疾病管制署署長莊人祥、副署長羅一鈞「四等景星勳章」。

蔡總統致詞時說，過去8年，儘管面臨許多挑戰，但因為有大家共同打拚，台灣才能自信、勇敢地大步前進，走向世界，很高興能透過授勳感謝執政團隊和防疫團隊的貢獻。

蔡總統指出，執政團隊完成了年金改革，一起留下穩健的財政，延續國家永續發展；推動前瞻基礎建設、能源轉型及數位轉型，為國家的未來發展打下基礎，也讓台灣持續提升競爭力，在全球供應鏈中占有關鍵地位；並分散風險、布局全球，翻轉台灣過度依賴單一市場的狀況，讓台灣成為世界的台灣。

蔡總統說，政府也沒有忘記對轉型正義的承諾，致力於還原真相、深化對話、相互理解也支持婚姻平權，讓相愛的人有權利相守，此外也推動長照2.0、「0-6歲國家一起養」政策、興建社會住宅、推動包租代管、擴大租金補助、房貸支持方案，以及建立國民法官制度等。

蔡總統表示，過去8年，台灣持續進步與改變，並更照顧民眾，台灣GDP規模從她上任時的新台幣17.5兆元，去年已經突破23兆元，同時也保持財政穩健，連續7年有歲計賸餘。她說，改革總是艱辛和充滿挑戰，但正因為有大家堅持理想、團結努力，才能成就一個更加堅韌的台灣。

世界歷經一場百年大疫，蔡總統說，台灣能夠在疫情挑戰中站穩腳步、穩健發展，防疫團隊功不可沒，大家會記得當年中央流行疫情指揮中心每天舉行記者會，透過淺顯易懂的解說，讓民眾更安心面對疫情，也會記得第一線的防疫人員頂住壓力、站在前線，守護民眾健康，更會記得台灣和各國在疫情期間相互扶持、共度難關，讓「善的循環」不斷延續。

蔡總統表示，打造一個更好的台灣，是大家共同的目標，相信未來不論大家在哪一個崗位，都會為這個目標繼續努力。（編輯：林興盟）1130514

總統蔡英文（中）14日在總統府頒授行政院政務委員林萬億（右）等人勳章，總統府秘書長林佳龍（左）陪同出席。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授前衛福部長陳時中（右）二等景星勳章，感謝他對國家的貢獻與付出。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）14日在總統府頒授衛福部長薛瑞元（右）二等景星勳章，感謝他對國家的貢獻與付出。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授衛生福利部政務次長王必勝（右）三等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授衛生福利部常務次長周志浩（右）三等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授衛福部中央健康保險署署長石崇良（右）三等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授衛生福利部疾病管制署署長莊人祥（右）四等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授內政部政務次長花敬群（右）三等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授福利部疾病管制署副署長羅一鈞（右）四等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院主計總處主計長朱澤民（右）二等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）14日在總統府頒授行政院政務委員羅秉成（右）二等景星勳章，感謝他對國家的貢獻與付出。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院政務委員鄧振中（右）二等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院政務委員吳政忠（右）二等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院政務委員張景森（右）二等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院政務委員吳澤成（右）二等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日

總統蔡英文（左）520將卸任，14日在總統府頒授行政院政務委員林萬億（右）二等景星勳章。中央社記者裴禛攝 113年5月14日