柯文哲：年改應提期中檢討 付委審查是最起碼要求

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣20日電）台灣民眾黨日前缺席年金改革復議案表決，被形容是「棄權黨」。黨主席柯文哲今天回應，民眾黨不是一昧附和藍綠，年改法案應提期中檢討報告，付委審查是最起碼要求。

民眾黨宜蘭縣黨部上午舉辦喬遷茶會，柯文哲應邀出席。

媒體詢問柯文哲，立法院會昨天重新表決年改復議案，國民黨團挾人數優勢獲勝，民進黨團復議案未通過，國民黨立委所提公教年改修法版本付委審查。因在表決過程中，台灣民眾黨團8席立委仍不參與，被民進黨發言人吳崢批評是個「棄權黨」。

柯文哲回應說，有些政策並不是是非題，民進黨既然已執行年金改革4年，理論上應提出期中檢討報告。年金改革雖要繼續下去，但要改革的是什麼，這要說清楚。台灣民眾黨在議題上有自己的想法，也不是一味附和藍綠，所以此案付委審查是最起碼的要求。

媒體也問到，台北流行音樂中心由文化部委託台北市政府代辦興建，落成後卻被廠商追討新台幣1.9億元的履約爭議款，遭監察院糾正，但台北市長蔣萬安昨天指出，爭議款案是在柯文哲擔任台北市長時期發生，前市府並沒有支付，延宕一段時間，現在市府已先用墊付款方式處理。

對此，柯文哲回應，北流當時從編預算到執行開工，時間拖太久，後來預算的錢就不夠，所以當時他下定決心由台北市政府先貼錢；如果當時不做任何動作，跟中央每天公文往來，到現在北流就會還沒蓋好。

他指出，中央與地方不應該因為黨派不同，就要去卡人家，大巨蛋是一個例子，北流是另外一個例子，公文有需要走1年多嗎，因為錢不夠，隔了10年，物價、工資上漲，但當時的台北市政府還是咬緊牙關先墊，再跟中央商量差額願不願意補助。

「拜託蔣萬安加油，把它處理掉！」柯文哲說，如果事情塵埃落定，只能說蔣萬安加油，中央要補助就補助，不補助就台北市墊起來，把錢補進去，至少北流已蓋完了就好好使用，缺多少錢就處理掉。（編輯：李錫璋）1130420