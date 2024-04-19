北流爭議款案遭監院糾正 蔣萬安：柯前市府未付

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北流行音樂中心由文化部委託北市府代辦興建，落成後卻被廠商追討1.9億元的履約爭議款，監察院糾正。台北市長蔣萬安今天指出，前台北市長柯文哲任內未支付，已先墊支處理。

根據監察院糾正案文，北流與專案管理、規劃設計監造廠商的履約爭議款，調解金額為新台幣1.9億餘元，儘管已由台北市政府先行墊支，並協調廠商同意免除利息，但此事嚴重損傷政府威信及形象，文化部與台北市政府難辭其咎。

蔣萬安今天出席松山區與里長有約座談前接受媒體聯訪表示，北流爭議款案是在柯前市府時期發生，當時透過具法律約束力的調解，確定市府須支付這筆款項，但柯前市府並沒有支付，延宕一段時間。

蔣萬安指出，他上任市長後秉持面對問題、解決問題態度，趕快與廠商聯繫，並獲同意免除每月衍生80萬元利息，接著取得議會同意，先用墊付款方式處理。

至於後續是否會再向文化部爭取給付這筆款項，蔣萬安表示，市府3月26日才再度發文文化部，希望就此事面對面溝通，讓事件圓滿解決。

台北市文化局補充，將再與文化部針對此案支付責任召開會議協商。（編輯：戴光育）1130419