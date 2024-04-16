全教總籲新政府檢討退休制度 返還公教年資補償金

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（中央社記者陳至中台北16日電）全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿，呼籲5月20日即將上台的新政府團隊，應盤點並修正退休制度，返還公教年資補償金，並將私校退撫費率提高到15%，保障教職員老年生活。

全教總理事長侯俊良今天點出3項退休制度修法訴求，呼籲新政府團隊修正過去的政策疏失。第1項訴求是修正「所得稅法」第14條及第17條，規定依公教人員保險法、勞工保險條例、軍人保險條例規定繳付的保險費用，不計入提繳年度薪資所得課稅，落實賦稅正義。

第2項訴求是返還公教年資補償金。侯俊良指出，民國84年年金改革從恩給制改為自行提撥儲金制，任職前15年給付從本俸的5%變為4%，年資補償金是為彌補這1個百分點的差距，屬於橫跨新舊制人員的法定權利，卻在105年的年改中被去除。

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第3項訴求是將私校退撫費率提高到15%。侯俊良表示，去年7月上路的公教退撫新制改為確定提撥制，費率為本俸2倍的15%。然而私校退撫同樣面臨保障不足和長壽風險的問題，提撥費率卻僅有12%，形同是對私校教師的不公平對待。

侯俊良表示，全教總已拜會多名朝野立委傳達上述3項訴求，後續將由立委提案推動修法，希望新政府尊重新國會與新民意，提出福國利民的進步修法。（編輯：張雅淨）1130416