教改30年 教團籲教育政策與時俱進務實面對問題

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（中央社記者許秩維台北9日電）410教改大遊行於今年滿30年，全教總今天表示，教育政策的執行應與時俱進並兼顧質與量，期盼新政府務實面對技職弱化、資源分配不均等教育問題。

民國94年舉行的410教改大遊行於今年屆滿30年，全國教師工會總聯合會今天舉行記者會，檢視當年訴求與目前教育環境，評析當年的目標與理想是否有落實。

全國教師工會總聯合會副秘書長鍾正信指出，當年教改遊行訴求「落實小班小校」，並提出每班少於30人的願景，但現在公立高中每班仍達35人，私校更高達45人，僅受少子女化影響的學校班級被迫減少人數，特殊教育及幼兒教育更是長年處於師生比過高的狀況。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良提到，當年訴求廣設高中、大學，是希望讓孩子擺脫為升學而學的升學壓力，但檢視30年後的今天，雖然高中大學的數量都大幅增加，升學壓力卻並未真正減少；加上未兼顧普通高中與技職的均衡發展，造成技職體系弱化，技職生人才斷層。

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全國教師工會總聯合會文宣部主任羅德水認為，當年的教改影響台灣30年來的教育走向，現在應認真檢討並記取教訓，避免重蹈覆轍，例如當年訴求廣設大學，卻未將人口成長率納入考慮，才會引爆現在的退場海嘯；當年推動制訂教育基本法，家長的教育選擇權、學童的受教權都有提升，但教師的專業自主權卻日漸式微。

全教總表示，當年教改的訴求有其時空背景，現在時過境遷，教育政策的執行應與時俱進並兼顧質與量，期盼新政府與新國會能務實面對教育問題，正視技職弱化、資源分配不均等問題，未來新上任的教育部長應接觸更多教育團體並廣納建言，以務實的態度與作法，改善教育環境。（編輯：陳清芳）1130409