柯建銘批傅崐萁黃國昌鴨霸主宰國家 恐誕生新318

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（中央社記者郭建伸台北20日電）立法院民進黨團總召柯建銘今天表示，藍白仗著國會多數，完全不管民意，國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌開著「失速列車」，把國家開往懸崖邊緣。他呼籲，藍白應適可而止，否則人民將站出來，「新的318可能會誕生」。

柯建銘今天上午接受媒體訪問表示，新國會開議兩個月，可看見整個國家的軸線傾斜扭曲，包含藍白提出的國會改革法案、傅崐萁提出的花東快速公路建設特別條例草案，都涉及違憲。

柯建銘指出，前總統馬英九日前訪中、國民黨立委將赴太平島考察、傅崐萁下週又率團訪中，宛如新的國家危機。

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柯建銘也說，10年前的318學運是台灣政治重要分水嶺，此時此刻的台灣比318當時還危險，整個國家被傅崐萁和黃國昌主宰，完全不管外面的民意與看法，總是仗著國會多數鴨霸，甚至附和中共利益。

柯建銘比喻，國家現在面臨藍白合作的危險時刻，傅崐萁開著「失速列車」，黃國昌是副駕駛，把國家開往懸崖邊緣。他呼籲藍白適可而止，否則人民會站出來，「新的318可能會誕生」。（編輯：林興盟）1130420