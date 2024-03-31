更多編輯台推薦新聞：
中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
饒河店2例米酵菌酸陰性 王必勝推測事件僅限於信義寶林茶室
首頁 / 政治

民進黨團祭每天動員令 柯建銘：對抗藍白邪惡力量

2024/3/31 13:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）民進黨團修正內規，決議每天都發布動員令。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，藍白黨團仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，對行政部門實施新的白色恐佈，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白邪惡力量。

民進黨團29日於黨團會議決議，未來各委員會會議每天都發布動員，至當天臨時提案處理完畢或黨團解除動員令止。此外，民進黨團也修正通過「黨團強制動員辦法」，明定委員會的會前會、動員期間，由黨團副幹事長督導各委員會召委確實點名，點名不在場者依規定罰款。

柯建銘今天上午受訪時表示，民進黨曾經歷過朝小野大、在野、完全執政，如今情勢變更，再度回到朝小野大，民進黨團必須對民進黨和整個台灣負責。

柯建銘表示，這屆國會從2月20日開議至今，1個多月時間，國家的軸線完全傾斜扭曲，國民黨團、民眾黨團仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，對行政部門實施新的白色恐佈，而藍白黨團提出的國會改革法案、臨時提案、決議，都非常離譜且毀憲亂政。

柯建銘表示，國家的氛圍宛如回到國民黨戒嚴時期，立法權無限擴張，「連蔣介石再世也不敢如此」，這也是為何民進黨團29日於黨團會議通過黨團強制動員辦法修正案。

柯建銘表示，過去民進黨團都有甲級動員制度，如今強化制度，包含會前會都需要簽到，時時刻刻盯著每一場院會和委員會，這樣面對每個戰局才能凝聚共同看法，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白邪惡力量。

此外，柯建銘批評，國民黨團總召傅崐萁個性鴨霸，毫無法治觀念，國民黨要思考「你們領導人是非常危險的人物」，國民黨若要集體噤聲，最後就是當毀憲亂政的兵馬俑。

柯建銘表示，傅崐萁的心態以為還在花蓮當王，以為國會席次多數就可恣意妄為，但最後一定會自食惡果。（編輯：蘇志宗）1130331

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.204