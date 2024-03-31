民進黨團祭每天動員令 柯建銘：對抗藍白邪惡力量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北31日電）民進黨團修正內規，決議每天都發布動員令。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，藍白黨團仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，對行政部門實施新的白色恐佈，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白邪惡力量。

民進黨團29日於黨團會議決議，未來各委員會會議每天都發布動員，至當天臨時提案處理完畢或黨團解除動員令止。此外，民進黨團也修正通過「黨團強制動員辦法」，明定委員會的會前會、動員期間，由黨團副幹事長督導各委員會召委確實點名，點名不在場者依規定罰款。

柯建銘今天上午受訪時表示，民進黨曾經歷過朝小野大、在野、完全執政，如今情勢變更，再度回到朝小野大，民進黨團必須對民進黨和整個台灣負責。

柯建銘表示，這屆國會從2月20日開議至今，1個多月時間，國家的軸線完全傾斜扭曲，國民黨團、民眾黨團仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，對行政部門實施新的白色恐佈，而藍白黨團提出的國會改革法案、臨時提案、決議，都非常離譜且毀憲亂政。

柯建銘表示，國家的氛圍宛如回到國民黨戒嚴時期，立法權無限擴張，「連蔣介石再世也不敢如此」，這也是為何民進黨團29日於黨團會議通過黨團強制動員辦法修正案。

柯建銘表示，過去民進黨團都有甲級動員制度，如今強化制度，包含會前會都需要簽到，時時刻刻盯著每一場院會和委員會，這樣面對每個戰局才能凝聚共同看法，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白邪惡力量。

此外，柯建銘批評，國民黨團總召傅崐萁個性鴨霸，毫無法治觀念，國民黨要思考「你們領導人是非常危險的人物」，國民黨若要集體噤聲，最後就是當毀憲亂政的兵馬俑。

柯建銘表示，傅崐萁的心態以為還在花蓮當王，以為國會席次多數就可恣意妄為，但最後一定會自食惡果。（編輯：蘇志宗）1130331