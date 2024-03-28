跨黨派立委組RCEP友好協會 盼助參與區域經濟整合

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（中央社記者范正祥台北28日電）跨黨派立委今天在立法院成立中華民國與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）友好協會，創會會長、國民黨立委傅崐萁表示，盼深化交流，幫助台灣參與區域經濟整合。

中華民國與區域全面經濟夥伴協定友好協會組織章程明定，該協會以增進本國與區域全面經濟夥伴協定成員國議會議員聯繫與交誼，促進多邊外交與經貿活動為目的。

今天的成立大會中，推舉發起人傅崐萁為會長，包括國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委林國成在內5名立委共同為副會長，目前參與聯誼會的立委累計有40餘名。

談及台灣參與區域經濟整合，傅崐萁致詞時指出，台灣的科技實力，受到全球肯定，所以可以從科技出發，與RCEP成員尤其是南亞國家，共同成為科技聯盟。

立法院副秘書長張裕榮表示，台灣位於全球經貿戰略的重要位置，強化區域經濟貿易關係非常重要，感謝傅崐萁發起友好協會，盡心盡力推動台灣參與區域經濟整合，也希望能夠在跨黨派立委支持下，讓台灣儘速突破重圍，走向全世界，為台灣經濟永續發展、區域經濟繁榮做出更多的貢獻。

包括國民黨立委萬美玲、陳永康及民眾黨立委麥玉珍在內多名協會成員到場，氣氛熱鬧。另外，外交部次長陳立國、經濟部主任秘書楊志清及多名外國駐台人員也出席。

陳立國說，這個區域是21世紀經貿推動的引擎，透過科技聯盟、國會外交，以及產業競爭力的提升，隨時關照台商需求和全球布局，是非常重要的工作。

代表經濟部與會的楊志清說，中華民國與區域全面經濟夥伴協定友好協會的成立，有助區域經濟整合往前推展。（編輯：蘇志宗）1130328