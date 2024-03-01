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聖露西亞商工部長訪台 外交部感謝挺台參與國際

2024/3/1 18:33
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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）聖露西亞商工部長希波莉訪台，外交部次長陳立國款宴訪團並表示，兩國多年來在教育、農業等領域合作成果豐碩，感謝露國政府支持台灣參與國際組織，為台灣面對中國脅迫時的強力後盾，將持續深化兩國情誼及合作關係。

外交部今天發布新聞稿表示，外交部次長陳立國2月29日在外交部午宴聖露西亞商工部長希波莉（Emma Hippolyte）訪問團，雙方就台露合作計畫、經貿交流及台海區域情勢等議題交換意見，並承諾將持續深化兩國情誼及合作關係，希波莉一行於2月25日抵台訪問，今天結束訪台行程。

陳立國指出，兩國多年來在教育、農業、醫療、資通訊及婦女賦權等領域的合作成果豐碩，雙方於去年啟動為期4年的「地方產業經營輔導計畫」，將促進露國微中小型企業的發展。

陳立國提到，感謝露國政府堅定支持台灣參與國際組織，為台灣面對中國脅迫時的強力後盾，攜手致力確保全球供應鏈安全以及台海的和平與穩定。

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希波莉強調，台露兩國邦誼堅實，對台灣長期與商工部合作，協助推動露國微中小型企業，尤其是婦女的經濟發展表達誠摯謝意。

希波莉表示，她代表露國總理皮耶（Philip J. Pierre）感謝台灣協助露國社會發展，有效改善露國基礎建設，並提升人民在住宅、醫療照護及教育各層面的品質，期待兩國持續攜手推動有益民生福祉的計畫，深化兩國合作情誼。（編輯：張若瑤）1130301

#外交部
#陳立國
#聖露西亞
#希波莉
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