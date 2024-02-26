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邱志偉首設非洲服務處 成立2協會推國會外交

2024/2/26 21:07
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（中央社記者林敬殷台北26日電）民進黨立委邱志偉今天舉行「台灣與非洲國會議員友好協會」及「台灣與中南美洲暨加勒比海各國國會議員友好協會」成立大會，期盼透過國會外交，拓展更多雙邊及多幫合作機會。

今天的成立大會，包括史瓦帝尼、索馬利蘭、聖文森、貝里斯、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、瓜地馬拉、海地等國使節與會，外交部次長陳立國及立法院秘書長周萬來也出席。

邱志偉是首位在非洲成立服務處的立委。他在致詞時表示，期盼在台灣與非洲國會議員友好協會基礎上，持續拓展與非洲國家雙邊關係及多邊國際組織的參與。

邱志偉說，台灣與非洲國會議員友好協會不是聯誼性質，是有任務取向、明確工作目標及高強度工作計畫，期許外交部與相關部會在新總統賴清德上任後能盡速提出「非洲計畫2.0」，讓原本已有許多成果的「非洲計畫1.0」，在接下來4年有更具全面性拓展雙方及多邊關係成果。

陳立國表示，非洲近年來變化非常大，非洲有無限的潛力及商機，外交部也會積極拓展據點、雙邊國會議員、官員互訪，以及各議題包括觀光、文化、教育、投資等交流，非洲計畫1.0已看到初步成果，未來4年繼續強化衝刺，讓台灣被更多非洲朋友看見。

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邱志偉也是在首次擔任立委時，擔任「台灣與中南美洲暨加勒比海各國國會議員友好協會」發起人，他希望能長期有計畫有系統推動雙邊實質關係，在外交、經貿、文教、觀光及旅遊等，全方面提升台灣與中南美洲及加勒比海之間的關係。

邱志偉也說，他的英文程度還可以，也希望能學習西班牙文及法文，以便實際推動國會外交，協會也會擬定具體工作計畫，盼透過國會外交，推動互惠互利合作計畫，增進台灣與友邦人民福祉，並向世界展現台灣堅定守護自由民主的決心。（編輯：林興盟）1130226

#邱志偉
#非洲
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