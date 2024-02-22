綠委指打詐成效不彰 呼籲儘速訂打詐專法

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（中央社記者林敬殷台北22日電）民進黨立委邱志偉今天舉行記者會表示，社群平台冒名詐騙問題存在已久，雖然行政部門對此狀況有所反應，但成效並不顯著，呼籲政府加強宣導，要求社群網站廣告上架，建立更嚴謹的機制，並儘速公布打詐專法。

邱志偉今天上午在立法院舉行「冒名、詐騙何時了？打詐成效總體檢」記者會，行政院打擊詐欺辦公室主任李憲明、警政署刑事局打詐中心大隊長黃國師、數位發展部數位產業署組長林青嶔、法務部檢察司科長賴玉佳、金管會證期局專委鍾怡如、金管會證期局科長李宜雯等人受邀出席。

邱志偉表示，網路社群平台冒名詐騙問題存在已久，包括他本人及許多財經界名人都成為詐騙集團斂財工具，雖然行政部門對此狀況有所反應，但成效並不顯著，反而打詐越打越旺。

他舉自己為例指出，他的社群媒體專頁被冒名詐騙，向社群媒體業者檢舉毫無下文，後來找刑事警察局協助，2小時就下架。

邱志偉提出三大訴求：一、政府應要求社群網站廣告上架，建立更嚴謹的機制；二、刑事局檢舉平台應加強宣導，可以最快速度下架封鎖詐騙帳戶；三、新國會三黨不過半，法律討論與協調需要更長的時間，所以行政院打詐專法應儘早公布上路，才能儘速整合協調政府各部會的資源。

李憲明表示，現在詐騙集團都隱藏在國外，增加追查難度，行政院已協同各部會，希望從源頭斷絕詐騙，也研擬專法，由內政部主責，希望立法院本會期就送到立法院審議。

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黃國師說，去年6月28日證券投資信託及顧問法新法實施後，到目前為止，刑事局與其他部會建立平台，已下架6萬2000多則詐騙廣告，未來刑事局會與相關部會建立多管道同步下架的機制，同時盼境外網路業者能落地管理，從源頭管理才能達到民眾期待。

林青嶔指出，過去已經多次找網路媒體平台業者談論詐騙廣告狀況，但會遇到定義模糊不明或且信任基礎不足等狀況，他也承諾未來會更積極找這些業者溝通，若能訂定專法會更有幫助。（編輯：黃國倫）1130222