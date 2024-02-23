綠委成立策進會 推動台灣加入CPTPP

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（中央社記者王揚宇台北23日電）為使台灣加入CPTPP的推動工作更為順利，民進黨立委邱志偉、鍾佳濱、許智傑今天成立立法院推動台灣加入CPTPP策進會。會長邱志偉說，期盼透過立法院積極遊說各CPTPP成員國國會議員，爭取支持台灣入會。

中國與台灣在2021年9月先後申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），CPTPP對入會案採「共識決」審議。

邱志偉、鍾佳濱、許智傑今天在立法院成立「立法院推動台灣加入CPTPP策進會」。邱志偉說，成立目的是要協作與監督。在協作部分，過去策進會除推動國會外交外，也與行政部門合作，三讀修正通過智慧財產權3法案，達成台灣入會所需的門檻。

邱志偉指出，在制度面上，台灣已建置相當完善，與CPTPP相關成員國的貿易障礙也都已一一克服，為何還未能入會，是接下來策進會的重要工作。

邱志偉表示，未來將定期請外交部、經濟部等單位，就中國加入CPTPP申請進度及阻撓CPTPP成員國支持台灣的相關事項，定期說明報告，以利策進會協助政府排除阻礙。

受邀出席的行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮表示，CPTPP目前要求的3個門檻，在高標準部分，因為立法院與行政部門長期的努力，這個沒有問題，而且會員都稱讚台灣可信賴及遵守國際規定，最後要努力的方向就是要得到各會員的認同，這項工作形成的困難，不輸當年加入世界貿易組織（WTO）。

經濟部次長陳正祺說，台灣面臨非常特殊及艱困的國際挑戰，因此立法部門的國際遊說非常重要，要靠立法院再加上民間及行政部門，大家齊頭並進，事情才有成功的可能。（編輯：謝佳珍）1130223