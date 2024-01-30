英商貿大臣：CPTPP成員國尚未就新入會案做決定

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）英國商業暨貿易大臣巴登諾克指出，跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員尚未就哪一個經濟體未來可入會做任何決定。她說，CPTPP將維持高標準，申請入會的經濟體必須有遵守貿易承諾的良好紀錄。

英國去年7月簽署標誌正式入會的議定書，成為第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家及非創始經濟體。CPTPP對入會案採「共識決」審議。

中國與台灣在2021年9月先後申請加入CPTPP。外界預期，英國加入有助維持CPTPP的高標準及抗衡來自中國的政治經濟壓力。為落實CPTPP，英國正進行國內修法，相關法案29日在國會下議院進入二讀，巴登諾克（Kemi Badenoch）出席為辯論開場並應詢。

在此之前，有國會議員就CPTPP法案提出修正案，要求政府在中國入會案做最後決定之前，發布報告分析評估中國入會對英國的影響，並將報告內容（而非貿易協定本身）交由上、下議院辯論表決。部分國會議員對中國的人權情勢、英中貿易不平衡，以及英國經濟的韌性表示憂心。

根據商貿部19日發布最新統計，自2022年第3季起至2023年第2季止，英中貨品與服務雙邊貿易額達逾1087億英鎊（約新台幣4兆3000億元），較前一年同期增加8.5%。

其中，英國對中國出口約413億英鎊、進口約675億英鎊。英國對中國的貨品貿易入超達343億英鎊，對中國的服務貿易出超則約81億英鎊。中國是英國第4大貿易夥伴。

依據英國現行規範與慣例，國際貿易協定由政府、而非國會批准，協定也不須經國會辯論或表決同意，但國會可就協定內容表達意見。

巴登諾克29日向下議院表示，目前除了中國和台灣，還有厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭、烏克蘭申請加入CPTPP，但CPTPP既有成員尚未就哪一個經濟體未來可入會做任何決定。

巴登諾克指出，任何申請入會的經濟體都必須符合3項重要標準，即符合CPTPP的高標準要求、有遵守既定貿易承諾的良好紀錄，以及獲所有CPTPP既有成員經濟體一致支持。CPTPP有擴張的野心，但英國的入會過程已為後進申請經濟體立下明確先例，證明入會的高門檻。

下議院商業暨貿易委員會主席伯恩（Liam Byrne）說，在2023年以前的10年期間，有超過70%的全球國內生產毛額（GDP）增長是由亞太區域國家貢獻，中國在其中占比高達1/3。

他問，假設中國能達到加入CPTPP的技術標準，英國該如何與其他CPTPP會員就審核中國入會案做出合理決策；同樣的問題也適用台灣入會申請案，英國是否會考量地緣政治因素。

代表政府總結回應、主責貿易政策的商貿部副大臣韓斯（Greg Hands）針對中國入會議題重申，所有欲加入CPTPP的國家皆須符合高標準、有遵守既定貿易承諾的良好紀錄，並取得所有CPTPP既有成員經濟體共識。

在此之前，巴登諾克曾在下議院商貿委員會應詢時提到，CPTPP就環境、人權等事務也設立標準，所有申請入會的經濟體都必須達標。

回應伯恩追問，英國將如何裁決台灣的入會申請、英國政府是否該鼓勵台灣入會，巴登諾克說，CPTPP的高標準要求也適用台灣；針對任何入會申請案，基本原則都包括審視該經濟體對CPTPP的可能影響、遵守國際協議的情況，以及在世界貿易組織（WTO）的作為。

巴登諾克指出，英國期待CPTPP成為「良善的力量」、有助強化以規則為基礎的國際貿易體系。同時，CPTPP不該被視為給「受寵之人」加入的俱樂部，或是成為用以激發與其他經濟體對立的手段。（編輯：陳惠珍）1130130