立委成立台以國會議員聯誼會 推科技等各產業合作

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（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨立委鍾佳濱發起台灣與以色列國會議員聯誼會、台灣與亞太國會太空聯盟，今天舉行成立大會。鍾佳濱說，台以2國密切合作，期盼未來能夠繼續推動民間交流，包括農業、科技、教育以及各項產業合作。

鍾佳濱今天舉行立法院台灣與以色列國會議員聯誼會及立法院台灣與亞太國會太空聯盟成立大會，並於會後發布新聞稿。以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）、印度台北協會副會長甘泉（Aparna Ganesan）、國家太空中心主任吳宗信及多位民進黨立委受邀出席。

鍾佳濱表示，台灣雖然面臨中國威脅，但與許多民主國家成為堅強的盟友，也因為與以色列有相近處境，台以2國至今都有密切合作關係，期盼未來能夠繼續推動民間交流，包括農業、科技、教育以及各項產業的合作，未來也希望透過國會外交能安排實體的參訪。

對於成立台灣與亞太國會太空聯盟，鍾佳濱表示，台灣目前已是世界半導體重鎮，而半導體是太空產業最重要的元件，未來希望能夠往後端軌道通訊衛星的通訊服務發展，因為台灣有很多產業已是相關領域的領頭羊，希望國會太空聯盟能搭起政府與國內相關產業的橋梁。

游瑪雅表示，以色列駐台代表處希望與立法院隨時合作，成為最佳夥伴，也期待未來有更多的合作與成果。

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甘泉說，台灣與印度在航太領域有雙贏合作的機會，可以共同發展，成為世界航太系統領頭羊，也希望跟台灣的太空中心有合作機會。

吳宗信說，根據美國衛星產業協會資料顯示，全球太空產業產值到2040年可達到1兆美元，而且市場規模持續成長，今天聯盟成立，在太空政策法制上做堅實的後盾，期盼太空產業成為各國議會非常重視的議題，讓太空經濟順利起飛。（編輯：林興盟）1130223