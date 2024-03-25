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立院初審 花東快特別條例全案保留送協商

2024/3/25 14:19
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（中央社記者王承中台北25日電）立法院交通委員會今天初審通過「花東快速公路建設特別條例」草案，由於朝野立委在逐條審查時，針對每一條條文都無法達成共識，最後全案保留送黨團協商。

立法院交通委員會今天審查由國民黨團總召傅崐萁所提的「花東快速公路建設特別條例」草案。根據交通部送達立法院的書面報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

列席備詢的交通部長王國材也表示，過去所有的個案計畫，都是經過可行性評估、綜合規劃、環評及最後核定，再以分年計畫提到立法院，逐年完成。如果現在要用特別條例直接確定建設經費規模，這個程序跟過去不一樣，如果每個個案計畫都走特別條例，交通部會有100多個特別條例。

王國材指出，交通部對於花東的建設會持續進行，現在花東快可行性評估也在進行中，希望8月報告出爐，後續綜合規劃跟環評，用特別條例跟現在方式不同。

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朝野立委在質詢時，主要也都是針對草案是否有違憲之虞，進行討論。以傅崐萁為首的國民黨立委認為，這是法律案，並非預算案，不受憲法規定的限制，行政機關有意見應聲請釋憲，且民進黨立委過去也曾提出經費達新台幣500億元的花東地區發展條例。而民進黨立委的立場則基本上與交通部一致。

會議在完成詢答後，進入逐條審查的階段，「花東快速公路建設特別條例」草案共11條條文，每一條條文，朝野立委均無法達成共識，最後全案保留出委員會，交由黨團協商。（編輯：林興盟）1130325

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