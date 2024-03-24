綠指花東快條例違憲 傅崐萁：民進黨選完集體失憶

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（中央社記者王承中台北24日電）國會藍綠交鋒，民進黨團總召柯建銘指「花東快速公路建設特別條例」草案，違反權力分立原則。國民黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨選完集體失憶，奉勸柯建銘不要一直換腦袋，亂引用憲法造成誤會，連交通民生法案都擋，只會讓全民看破民進黨手腳。

立法院交通委員會25日將審查由國民黨團總召傅崐萁所提的「花東快速公路建設特別條例」草案。民進黨團總召柯建銘今天表示，由立委提特別條例，甚至要求限期完成特別預算，這已侵犯行政權，違反權力分立原則，沒什麼好討論。

傅崐萁下午發布新聞稿指出，這些建設不是國民黨的專利，包括總統蔡英文、民進黨副總統當選人蕭美琴，乃至民進黨花蓮、台東立委候選人都支持。柯建銘過去支持推動花東地區發展條例新台幣500億元，現在卻說花東建設條例違憲。

他說，奉勸柯建銘不要一直換腦袋、換立場，甚至亂引用憲法造成社會大眾對憲法原意的誤會。一日生活圈交通建設，全國人民引頸企盼多年，連交通民生法案都擋，只會讓全民看破民進黨手腳。

傅崐萁指出，「預算案」與「法律案」兩者本質並不相同，司法院釋字第520號解釋，預算案經立法院通過及公布手續為法定預算，其形式上與法律相當，因其內容、規範對象及審議方式，與一般法律案不同。

他表示，憲法第70條的限制，「立法院對行政院所提預算案不得為增加支出之提議。」是針對預算案而言，非指法律案；至於釋字第319號，從頭到尾都在解釋「申請複查考試成績處理辦法之限制規定違憲？」與交通民生法案更無關係。

傅崐萁指出，增加預算也不是沒有前例，例如「離島建設條例」、「前瞻基礎建設特別條例」8年8800億元預算、「花東地區發展條例」，也均曾於總預算外、再編列預算支應或寬列預算補助。如此重要的交通民生法案，全國人民都引頸期盼，請民進黨真的不要再找理由一拖再拖，一擋再擋。

傅崐萁表示，行政院長陳建仁2月拜會立法院，立法院長韓國瑜當面提出國道六號、環島高鐵兩大交通建設，陳建仁事後受訪指出，感佩韓國瑜爭取花東人民的福利，行政院一定依照憲法規定的權責來辦理，該由行政院編預算執行的一定責無旁貸。

傅崐萁說，陳建仁的承諾就是民進黨的承諾，希望民進黨政府別再對全國人民失信。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130324