推鏡電視調閱小組？柯建銘：都是政治動作有得吵了

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（中央社記者郭建伸台北24日電）立法院交通委員會27日將討論鏡電視調閱專案小組運作要點草案，民進黨團總召柯建銘今天表示，大法官釋字明定，正在司法審理的案子立法院不能調閱，他舉當年「馬王政爭」、「慶富案」為例，立法院成立調閱小組從來沒有結果，都是政治動作。

國民黨立委邱若華等人日前質疑鏡電視爭議頻傳，11日於立法院交通委員會提出臨時提案，要求成立鏡電視調閱專案小組，最後經表決後通過。立法院交通委員會27日議程排定將討論「鏡電視調閱專案小組運作要點草案」，外界關注朝野攻防。

柯建銘上午接受媒體訪問，媒體詢問如何看待在野黨立委要求成立鏡電視調閱專案小組。

柯建銘表示，大法官釋字第729號解釋明定，正在司法審理中的案子，立法院不能調閱，何況是調閱民間公司，不僅與體制不合，也與憲法不合。

柯建銘回憶，馬王政爭時，他曾試圖調閱前檢查總長黃世銘、前總統馬英九的通聯紀錄，但當時國民黨馬上聲請釋憲，後來釋憲結果是司法訴訟中的案子不能調閱，他也予以尊重，而這正是大法官釋字第729號的由來。

柯建銘也說，立委黃國昌在第九屆立法院一直打慶富案議題，當時也提案要求立法院財政委員會成立調閱小組，雖然表決結果通過，但違憲的調閱小組後來根本不了了之。

柯建銘表示，立法院成立調閱小組，從來沒有一次有調閱結果，都是政治動作，27日交通委員會預定先討論調閱範圍和規範，「到時候有得吵」。

媒體詢問27日當天民進黨團是否甲級動員備戰。柯建銘說，甲級動員與否不是特別重要，道理說清楚比較重要。

此外，針對立法院交通委員會25日將排審立委傅崐萁擬具的花東快速公路建設特別條例草案，柯建銘指出，憲法明定立委有質詢、修法權，並且可審查行政部門提出的法案和預算，但不能要求增加預算；由立委提特別條例，甚至要求限期完成特別預算，這已侵犯行政權，違反權力分立原則，傅崐萁提出的「花東快速公路建設特別條例」、「環島高速鐵路建設特別條例」與「國道6號東延花蓮建設特別條例」3項草案都違憲，沒什麼好討論。

柯建銘表示，前立委王廷升、徐榛蔚都曾提過類似草案，現在又重演一次，他能理解傅崐萁提出草案是為選區利益，但不應違法違憲，否則中央政府總預算交由立委編列就好。

柯建銘表示，25日的交通委員會最多就是詢答，若草案進入逐條討論，每一條都會保留，「真的要表決嗎？」違法違憲的草案，表決也沒有用。（編輯：林淑媛）1130324