藍國會改革提總統每年國情報告 綠：尊重立院共識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、溫貴香台北22日電）國民黨立委提案明定總統應每年定期向立法院進行國情報告，並採取即問即答。民進黨立法院黨團則認為這逾越憲法授權；國民黨今天質疑，號稱民主進步的民進黨總是拿違憲亂政阻擾民主進步，難道對民進黨不利的民主價值就是違憲嗎。

民進黨發言人吳崢下午表示，在符合憲政體制的前提下，總統當選人賴清德樂意把握任何機會，向國會及人民報告。對於立法院的提案，尊重國會議員職權行使，在依法、合憲的原則上，將尊重立法院共識。

國民黨立委提案，明定總統應每年定期向立法院進行國情報告，並採取即問即答。民進黨立法院黨團21日表示，在野黨的提案，逾越憲法授權，在野黨若對憲法運作有意見，就循修憲程序，提出後再來討論。

國民黨今天召開記者會，文傳會主委李彥秀指出，民國104年4月9日時，民進黨團總召柯建銘曾召開記者會指出，「盼總統展現民主誠意，接受立院即問即答方式，創下憲政範例」，柯建銘的憲法教室，執政與在野時完全是兩套不一樣的標準，民進黨過去在野的堅持，與執政時是不同面貌與面目。

李彥秀強調，她用柯建銘當時的話「馬英九應該很誠懇面對這個問題，以尊重國會的態度，勇敢面對所有問題，這才是執政最好的方法跟方式」，呼籲民進黨主席賴清德不要躲避、不要閃躲，用好的態度來面對。

李彥秀也提到，用什麼質詢方式皆可以透過朝野協商來討論，並沒有違憲亂政的問題，根本是柯建銘用不同標準檢視憲法的解讀，呼籲民進黨、賴清德應該誠懇面對國家所有問題，展現最好的民主慣例態度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與會的國民黨立委翁曉玲指出，國民黨推出的國會改革法案，為新國會帶來新氣象，強化監督力量。這些年，民進黨政府施政有很大的問題，但當時國會在野黨立委擁有的監督工具是不足的，且總統身為國家領導人，握有龐大權力，卻躲在行政院背後，不願面對全民、立法院，因此，要求總統到立法院進行國情報告，符合全民期待，也是落實責任政治的最好方式。

翁曉玲強調，民進黨一直不願意通過此案，動不動就說違憲亂政，儼然立法院也出了「大法官」，但她認為，民進黨的說法才是完全違反憲法的相關規範，至於國情報告遇到緊急狀況時，這屬於立院內部的議事規則可以處理的，可透過政黨協商解決。（編輯：林興盟、張若瑤）1130322