傳藍暫緩不在籍投票 柯建銘籲國民黨別當違憲兵馬俑

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（中央社記者郭建伸台北24日電）媒體報導，國民黨團擬暫緩不在籍投票修法。民進黨團總召柯建銘今天表示，國民黨主席朱立倫一直主張海外、通訊投票，呼籲國民黨不要當違憲的兵馬俑，建議朱立倫可先實施國民黨主席選舉的通訊和海外投票。

至於民主基金會執行長提名議題，柯建銘表示，過去執行長會和執政黨在國家政策同一個立場，目前為止，執行長還在兩邊協商處理中。

媒體報導，國民黨團原本力推不在籍投票為優先法案，但外界認為恐引發中共介選疑慮，而國民黨團總召傅崐萁傳出上週在內部會議時拍板定調暫緩推動。

柯建銘今天上午接受媒體訪問，媒體詢問如何看待國民黨團擬暫緩推動不在籍投票修法。

柯建銘指出，憲法明定選舉以普通、平等、直接及無記名投票方法為之，憲法增修條文也明定，在國外的中華民國自由地區人民要返國才能行使選舉權。

柯建銘表示，不論要改成通訊投票、海外投票都違憲，國民黨不要以為變成國會第一大黨後什麼都可以做，連毀憲亂政都可做，呼籲「不要當違憲的兵馬俑」。

柯建銘也指出，朱立倫一直主張海外、通訊投票，甚至批評民進黨不長進，除了抗中保台其他都不會，但海外、通訊投票會讓中共介入台灣選舉。

柯建銘批評，國民黨毫無憲政秩序觀念，建議朱立倫可先實施國民黨主席的通訊和海外投票。

此外，針對外交部是否不想召開董事會藉以防止立法院長韓國瑜就任民主基金會董事長，柯建銘回應沒有這回事，時間到了一定會召開董事會，沒人可違法。（編輯：林淑媛）1130324