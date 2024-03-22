綠指與台智光關係深厚 朱立倫：胡說八道

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（中央社記者溫貴香、郭建伸、劉冠廷台北22日電）國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准，民進黨今天揭露台智光最大股東台通光與國民黨主席朱立倫關係匪淺，要求朱立倫出面說清楚。此外，柯文哲擔任北市長8年，是誰和國民黨議員妥協，要求柯文哲也要說清楚。

朱立倫表示，民進黨真的是胡說八道、胡扯，用10幾年的舊資料，事實上早就不是股東了，不是台通的股東，跟台智光也沒有關係，民進黨用這樣胡扯的方式，就是想要用潑糞、戰狼戰術。再次提醒民進黨，如果用戰狼戰術，他不知道民進黨主席賴清德將來就職總統後，台灣的政局會怎麼變化。

柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，會後受訪表示，台智光的網路傳輸契約是在前台北市長郝龍斌時代就簽約，且一簽就是25年，雖然他擔任台北市長任內一直想解約，但經法務局、資訊局研究仍沒辦法解約，因此唯一的方法是盡最大力量監督。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷今天召開「藍營『陳重文們』現形！朱立倫你人在哪」記者會質疑台智光與國民黨主席朱立倫關係匪淺。

卓冠廷表示，陳重文為護航台智光要求相關單位送政風調查，並在議會質疑市府將價格向下修正，大剌剌的行徑在議會曝光；再根據媒體報導，陳重文的帳戶即出現無法說清楚的金流，國民黨除了陳重文外，到底還有多少「陳重文們」。

他說，此案最無法迴避的就是朱立倫，台智光與朱立倫家族有非常深厚的關係，2012年時任台北市長郝龍斌，要建置光纖網路，與台智光簽了25年的長約，然而這是一個BOT案；甚至，台智光與北市府簽了一個太上皇合約，擁有優先議價權、使用權，簽約金額也比民間來得高。

他表示，台智光的大股東是台通光，台通光當時的股東之一，即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」，監察人高婉倩是朱立倫的太太，岳父高育仁與育仁兩個兒子高思博、高思復均擔任董事，董事長高張明鸞，是高育仁的太太，這樣的關係，請朱立倫出面說明。

卓冠廷強調，根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員涉貪、洗錢等犯罪，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，得由中央考紀會先行停止黨權，如今陳重文已經遭羈押，請問朱立倫的態度。

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卓冠廷說，此案涉及三任台北市長，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，郝、蔣皆為國民黨籍，朱立倫主席需要有態度；也提醒柯文哲主席，柯文哲擔任北市長8年，但當初的行政權在柯文哲，是誰和惡魔妥協？誰和國民黨議員妥協？要求柯文哲也要說清楚。

吳崢表示，朱立倫於公、於私都應該出來面對。於私方面，當時朱立倫家族是如何與台北市政府簽了不平等條約，拿到特殊優惠；於公上，國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀不久前才出面痛批檢調調查陳重文，身為國民黨黨主席的朱立倫，應為國民黨在市議會結構性的涉貪案件，以及國民黨護航貪腐的態度，向社會大眾說清楚講明白。（編輯：蘇龍麒）1130322