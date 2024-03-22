台智光案柯文哲批預算多編 蔣萬安：都依規定

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台智光案，前台北市長柯文哲質疑網路運輸服務費在蔣萬安上任台北市長後多編9000萬元。蔣萬安表示，都依相關合約編列。北市府指出，預算增加是依據柯市府時期訂下費率與議會但書。

蔣萬安今天出席112年國中小學生Scratch貓咪盃創意競賽頒獎典禮，接受媒體聯訪時被問及台智光案。

媒體詢問，柯文哲質疑此案網路運輸服務費，在他市長任內編列新台幣4.6億元的預算，可是到蔣萬安任內卻是5.5億元，應解釋為何要多編9000多萬元。

對此，蔣萬安指出，都是依法、依規定、依合約編列預算，合約包含母約還有民國106年的子約。

媒體追問，國民黨台北市議員陳重文在市議會擱置警察局預算，引起台北市副市長李四川不悅並表示要辭去府會聯絡人，是否此次事件爆發就是台北市政風處主動提供資料給檢調，疑為李四川涉在背後指揮。

蔣萬安回答，「李副市長絕對不可能指揮」，案子已經進入到司法程序，北市府配合檢調，也希望司法查明真相，勿枉勿縱；合約若有需要檢視的地方，也一定會來檢視。

台北市政府副發言人李政軒稍後表示，請柯文哲不要選擇性遺忘，每月3M傳輸費率2200元的費率案及民國106年警察局監視器網路費率的協議都是柯文哲簽的，「請問柯主席會不會覺得柯前市長怪怪的」。

李政軒指出，蔣市府上任後依據111年議會決議但書，將網路傳輸全面從2M升級為3M，加上監視器數量也有提升，預算自然增加，價格也是依照柯市府時期所設下的協議價格。

李政軒表示，若柯文哲認為「這個約當年就怪怪的」，為何過去8年依然選擇與台智光簽約，柯文哲擔任市長期間是市府預算的制定者、重大市政的決策者，柯文哲卻說出「任內想解約」及「法律上北市沒有辦法解約，只能盡最大力量去監督他」，有自相矛盾之嫌。

陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准。（編輯：戴光育）1130322