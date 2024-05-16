議員指新光建議取消北士科園區限制 柯市府快速拍板

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（中央社記者劉建邦台北16日電）針對北士科案，台北市議員詹為元今天表示，僅新光建議取消智慧健康關聯產業園區的業別，前市府在不到半個月就拍板定案，會議備忘錄也有前市長柯文哲的親筆簽名。

柯文哲任內北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權招商案，近期屢傳爭議。國民黨北市議員詹為元透過臉書（Facebook）發文，北士科案諸多疑點，其中一項就是為何突然取消智慧健康關聯產業園區。

詹為元表示，台北市產業發展局提及此案因2次流標、加上顧問公司及廠商有建議，所以取消專用園區限制，但至今未公布會議紀錄，到底由誰做成決策，且從相關資料發現，贊同取消專用園區廠商其實不多。

他說，針對北士科案，柯文哲市府對於潛在投資廠商，曾有2次訪談，第一次流標後，市府訪談4家潛在投資人，第2次流標後訪談14家。

他指出，依會議備忘錄，第一次流標後，市府訪談4家廠商，其中3家建議包含權利金開放分期繳納、維持3塊基地合併招商、展延地上權至70年、調整30%智慧健康產業樓地板面積。

詹為元說，僅1家直接建議取消產業限制、不要限制智慧健康產業，就是新光人壽與新光醫院；市府進行第2波訪談14家潛在投資人，僅3家對智慧健康關聯產業限制條件提異議，包含新光人壽及新光醫院，但另家廠商未提及要取消。

他表示，2訪談紀錄共18家廠商，提出取消智慧健康產業類別限制僅新光集團。

詹為元說，值得注意的是，市府進行第2次訪談也就是在民國110年2月17日，仍有6家未訪談，但柯市府不到半個月就神速拍板定案，移除3塊基地智慧健康產業比例且不限制產業類別，這場會議備忘錄有柯文哲親筆簽名。

詹為元指出，為何其他廠商未提出取消產業類別限制，僅新光人壽與新光醫院，這樣少數意見就剛好被柯市府採納，並取消產業類別限制，並以便宜價格得標T17、T18。

詹為元表示，此決策過程由誰拍板決定，柯文哲是否在直播節目解釋，要不就像是替新光量身訂做。（編輯：張銘坤）1130516