北士科權利金遭疑過低 柯文哲：3家不動產估價師估算

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（中央社記者陳俊華台北13日電）北投士林科技園區設定地上權案遭疑權利金過低，民眾黨主席柯文哲今天說，新光人壽的意見，北市府都沒採用；且權利金至少經3家有國家證照的不動產估價師估算，「這些沒有牌照的議員，更厲害是不是？」

為釐清前台北市長柯文哲任內通過的京華城改建案、北士科設定地上權案，台北市議會跨黨派議員組成的專案小組，今天召開首次會議並約訪相關承辦公務員，瞭解京華城改建案，明天將針對北士科案召開會議。

柯文哲今天晚間在YouTube節目「柯P揪時在」，針對北士科T16、T17、T18土地招標加以說明，14、15日晚間將分別對京華城、台智光事件釋疑。

柯文哲今天在節目裡說，面對調查他的態度一致，就是贊同把所有會議紀錄、錄音檔全部上網，但不可以選擇性公布，要公布就全部公布；他也反問，為什麼台智光案就不組調查小組，目前以「有議員涉案」為由不組調查小組，但有議員涉案不是更應該自清。

柯文哲指出，雖然新光人壽得標T17、18地上權招商案，但前民眾黨立委吳欣盈擔任他總統大選時的副手，已是在選戰很後期、最後幾天才投票決定。

至於有市議員指控柯市府圖利新光人壽，招標計畫都照新光要求，柯文哲說，議員們只看到新光有發表意見，卻不知道新光每次的意見，台北市政府都沒有採用。

民進黨籍台北市議員林延鳳質疑，為何只有新光有二訪的待遇。柯文哲表示，「如果其他公司也是二訪，她要不要出來道歉」，攤開14次訪談紀錄，除了新光有二訪之外，國巨也是二訪，「這個就是鬼扯」。

至於招標底價下修，柯文哲則說，內湖潭美段在台北市長蔣萬安任內，也因流標後才減價標出，因為對廠商來講，買地做產業除要考慮權利金外，還有地價稅、房屋稅、營造費用，還要估計國際景氣，且疫情期間營造物價成長超過20%，政府不會比業界更了解市場。

柯文哲指出，T16要看投資計畫書，但T17 、T18是比價得標，「誰出價高誰就拿了」，且權利金應該多少，至少都找3家不動產估價師來估價，都是有開公司、都有國家證照，「你們這些沒有牌照的議員，更厲害是不是？」（編輯：林克倫）1130513