北士科案 藍綠議員批柯市府替業者打造開發條件

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（中央社記者劉建邦台北4日電）北士科地上權招商案，藍綠台北市議員今天指出，新光人壽等曾3次訪談柯市府，會後柯市府涉為業者打造開發條件，且新壽還曾參與T16標案，但投資計畫書遭半數評委否決。

台北市北投士林科技園區T17、T18設定地上權招商案近期引發關注，台北市議員質疑包含新壽投標時免投資計畫書、與T16基地分開招標、降低底價等爭議。

國民黨台北市議員林杏兒發布資料表示，針對北士科地上權招商案，議會已成立調查小組，經調閱資料掌握2份前市長室會議備忘錄，發現前台北市長柯文哲與新壽曾在投標前有互動。

林杏兒說，新壽曾在民國109年11月11日向柯市府提及，要爭取符合智慧健康關聯產業規定，但因沒時間整合原本規劃合作聯盟因而來不及投標，不過這3處基地各有特色，盼柯市府應考量招商條件差異化。

她指出，依110年3月3日前市長室會議備忘錄，當時會議討論北士科產業發展與招商規劃，最後結論是調整3處基地各別招商，並要求加速估價及招商作業。

林杏兒表示，柯市府在開會前就曾3度與新光醫院、新光人壽訪談，就算新壽投標資格有疑慮，柯文哲仍拍板通過由新壽所提條件。至於後續訪談其他投標業者，只是塑造聽取各家意見表象。

她說，另一份前市長室會議備忘錄是在110年4月19日，由柯文哲主持討論北士科T16、T17、T18設定地上權招商規劃，結論是T16採3階段開標，T17、T18採2階段開標，合格廠商以價格決標，她質疑柯文哲任內拍板開發條件是為新壽量身打造。

民進黨北市議員林延鳳透過群組發布資訊指出，針對北士科案爭議，新壽不僅自增投資額，還在第1次與柯市府會面時稱因基地開發量體大，不易招租盼可拆標，但第2次拜會柯市府時又稱拆標後，應以合併開發為優先開標，其實新壽曾參與T16基地標案，但投資計畫書內容遭過半數評審委員打槍。

林延鳳說，調閱T16標案審議紀錄發現新壽有投標，若內容為真，質疑是柯市府替業者「開大門」，且從相關資料來看，柯市府對新壽的禮遇相較其他投資廠商確有不同。

她表示，T16基地所幸最後保留3階段投資計畫書審查，才未讓新壽得標，柯市府最後雖未納入優先開標提議，但涉配合新壽建議，讓T17、T18基地免投資計畫書並降底價，呼籲檢方應把業者列為調查重點。（編輯：戴光育）1130504