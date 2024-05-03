京華城案 藍綠議員批前市府花錢找專家開會助解套

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（中央社記者劉建邦台北3日電）京華城案，藍綠台北市議員指出，前市府花錢找專家開小組會議後，容積率大增，但公益回饋不足且建議業者省錢免蓋空橋，協助解套；都發局表示，相關公文很清楚，外界才有疑慮。

台北市議會今天下午召開定期大會工務部門質詢及答覆，台北市都市發展局等官員列席。民進黨議員簡舒培質詢，京華城案成為近期熱門議題，但當時都市計畫委員會在審議容積率到底是專業決定還是政治決定。

簡舒培說，調資料發現，京華城在民國109年8月19日把都市計畫變更草案送至北市都發局，但9月21日被退件，都發局認為申請容積獎勵有適法性問題，且提出容積獎勵應適用都市更新，此案不適用。

簡舒培表示，都發局在109年9月21日以內部專簽告知前市長柯文哲要替京華城邀專家學者開小組會議，並找6名專家學者，提供每人新台幣2500元車馬費，共1萬5000元，試圖替京華城擬定容積獎勵解套，10月12日就召開會議。

簡舒培指出，但有多名專家學者小組在會議提出京華城案非都市更新地區，認為不適用都市更新條例和引用都市更新建築容積獎勵辦法，增加容積率。

簡舒培說，京華城卻在109年10月26日重新送件，事後就進都委會討論，認為前市府已退件，事後卻找專家學者小組開會，最離譜的是，都發局把相關內容寫在給柯文哲專簽，最後由柯蓋章核定。

北市都發局長王玉芬答詢，不清楚當時狀況，但相關公文很清楚，所以外界對此案才覺得有疑慮。

簡舒培追問檢方已著手調查此案，若議會後續須調資料是否可提供。王玉芬說，目前未收到檢方通知不能提供資料，若議員需要資料都會提供。

民進黨議員許淑華質詢，前市府原要求京華城須提供公益回饋，包含200坪公益空間、路面維護及設置空橋連接到附近的鐵道博物館籌備地點，但都委會幕僚卻建議不用蓋空橋，替京華城省下約1億元。

許淑華說，市府應要求京華城增加公益回饋，否則恐讓外界認為是在圖利業者。前市府在107年同意京華城法定容積率為560%，並認定12萬平方公尺樓地板面積應一次執行完畢，但京華城在109年向柯文哲陳情後，通過相關決定，認為是替業者開後門，並詢問當時都委會主委由誰擔任。

王玉芬答詢，若京華城容積率案真有不法，恐怕非透過公益回饋就能解決。都委會官員提及109年主委是時任副市長彭振聲。

另外，國民黨議員吳世正質詢提到京華城容積率案，他說，檢方已著手調查，但前市府還可能出現弊案，如市議會舊址地上權招標案，並拿出前任市長室會議備忘錄，質疑建商曾拜會柯文哲期間還討論房屋稅議題。（編輯：張銘坤）1130503