北士科14場座談無錄音 林延鳳批柯文哲恐隻手遮天

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（中央社記者劉建邦台北2日電）北士科地上權案爭議延燒，台北市議員林延鳳今天說，市府資料顯示自109年11月到110年7月的14場座談會均無錄音檔，批柯文哲恐隻手遮天，蔣萬安竟後知後覺，籲各方提供事證。

北投士林科技園區T17、T18設定地上權案爭議不斷，藍綠北市議員陸續公開前市長柯文哲任內公文資料。台灣民眾黨則公開北士科14場座談會議紀錄，表示有多家企業表達對北士科案的想法，質疑蔣市府玩兩面手法抹黑柯市府，讓公務員背鍋。

民進黨台北市議員林延鳳今天發布新聞資料指出，北士科14場座談會議紀錄，其實就是14場潛在投資人拜訪會議紀錄，台北市產業發展局提供的資料顯示，全都沒有錄音檔。

林延鳳說，北士科廠商拜會紀錄變羅生門，產發局4月底回覆無錄音錄影紀錄，事後稱基於公務禮儀而自始未錄音，但市長蔣萬安和政風處長5月1日在議會備詢，都稱有錄音檔，認為產發局未善盡主管機關陳報與釐清的責任。

林延鳳表示，若沒有會議錄音紀錄，真不知道北市政風處或議會調查小組如何調查潛在投資人訪談的真偽，恐讓元大拜會紀錄是否造假成謎。

她說，產發局提到無錄影錄音若屬實，形同不只元大拜會有爭議，14場拜會紀錄都可能存在問題，且若廠商未收到會議記錄就無法確認發言內容是否有錯漏等情況。

林延鳳指出，號稱公開透明的柯文哲竟能容許過去首長拜會財團無需錄音或詳實紀錄，根本形同密會，還能未經過濾便據以做出無論是拆標、權利金或投資計畫需求皆有利於新光人壽的決策，其中必有詐。

林延鳳認為，柯文哲恐隻手遮天，要求政風處應尋求其他途逕還原真相，並呼籲曾參加會議的公務員或廠商當吹哨者，在議會北士科調查小組第一次會議前也就是6日前，能透過電子郵件送到議會並註明提供調查小組，讓真相水落石出。（編輯：蕭博文）1130502