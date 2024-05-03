京華城、北士科案遭列被告 柯文哲：典型圍魏救趙

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（中央社記者郭建伸、陳俊華台北3日電）北檢以他字案偵辦北士科、京華城案，並將前台北市長、民眾黨主席柯文哲列為被告。柯文哲今天表示，因為台智光案藍綠都有份，再辦下去會死人，因此拿京華城、北士科案出來潑糞，「這是典型的圍魏救趙」。

媒體詢問，現在被列為被告，是否有信心面對後續司法程序。柯文哲表示，他經過MG149案、國科會案、愛滋器捐案、葛特曼案，現在加上台智光、北士科、京華城案，他想起海濤法師跟他說過「你的業障重」。

近日民眾告發京華城改建案、北士科設定地上權案，台北地檢署昨天表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。

柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，並於會後接受媒體訪問。

談及被列為被告，柯文哲首先表示，最近一個月很奇怪，媒體開始討論北士科、京華城案，如果要打擊他的話，應該去年總統大選拿出來打才對，但打他一個月也打不出什麼名堂。

柯文哲表示，本來要辦的台智光，但因台智光案藍綠都有份，再辦下去會死人，「這是典型的圍魏救趙」，因此才拿京華城、北士科案使出潑糞戰術，現在外界快忘記台智光案。

柯文哲表示，把所有會議紀錄上網公開，「這樣不就好了嗎？」但他篤定藍綠都不敢這個做。

台北市議員簡舒培昨天質疑，柯文哲接受京華城陳情並交辦都發局辦理，還大方多送20%獎勵容積。

對此，柯文哲表示，當時市府規劃南松山計畫，從國父紀念館、松菸、大巨蛋、鐵路園區，京華城卡在那邊不是辦法，這是計畫來由，台北市長怎麼會去問單獨建案的容積率，「拜託，我們怎麼會幹這種事」，他還聽過有縣市長在市長室發建照，但他從沒幹過這種事。

柯文哲表示，有人來陳情，他就請主辦機關去辦，後來討論完意見後送上市長室，他再簽名送都委會討論。他說，都委會有會議紀錄，也是合議制，「現在是要告誰，我實在想不通」。

此外，有關台智光案，台北市資訊局長趙式隆昨天表示，有些未在系統如內部資料，可能在傳遞過程出現缺漏，導致資料不齊全。柯文哲表示，台北市政府大部分都是電子公文，紙本公文已經很少，除非說電腦駭客入侵，資訊局稱公文找不到應該自己檢討且認真找。

至於北士科案，台北市議員林延鳳昨天質疑，市府資料顯示自民國109年11月到110年7月的14場座談會均無錄音檔，批柯文哲恐隻手遮天。

對此，柯文哲表示，北士科流標2次，一定會找廠商訪談為何不來投標，這是去拜託廠商，廠商沒有義務參加會議，這種訪談通常不會錄音錄影，否則業者會質疑到底想幹什麼，因此只會有綜合的會議紀錄。

此外，民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午回應媒體詢問時表示，柯文哲是心腸很軟的好人，看到媒體下標把柯文哲跟貪污被告兩個字列在一起，「我覺得非常可笑」。任何人去地檢署用他字案這樣粗糙的操作方式，要摧毀柯文哲人設，把貪污被告銬在柯文哲頭上，讓人難以忍受。

黃國昌說，但沒有關係，這麼粗糙的操作手法，是典型的圍魏救趙，台智光案出來後，突然把陳年舊案拿出來冷飯熱炒，要污衊柯文哲，「我對柯文哲的清廉，我有絕對的信心」，對於粗糙的政治抹黑戲碼非常厭惡。（編輯：蘇志宗）1130503