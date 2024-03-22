陳重文羈押禁見 柯文哲：任內無法解約只能盡力監督

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（中央社記者郭建伸台北22日電）國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利監視器業者，北院昨天再開羈押庭，裁定陳重文羈押禁見。民眾黨主席柯文哲今天表示，這個合約就是怪怪的，他在台北市長任內雖想解約但仍無法解約，只能盡最大力量監督。

陳重文被控圖利監視器業者，檢察官聲押禁見，北院裁定新台幣200萬元交保。北檢提抗告，高院昨天裁定撤銷發回；台北地方法院昨天下午再開羈押庭，裁定陳重文羈押禁見。

柯文哲今天上午赴民眾黨立法院黨團參與黨團會議，並於會後偕黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊接受媒體聯訪。媒體詢問如何看待陳重文涉貪並遭裁定羈押禁見。

柯文哲表示，台智光的網路傳輸契約是在前台北市長郝龍斌時代就簽約，且一簽就是25年，雖然他擔任台北市長任內一直想解約，但經法務局、資訊局研究仍沒辦法解約，因此唯一的方法是盡最大力量監督。

柯文哲表示，他還記得離開台北市政府時，最後一份公文上面寫「財團勾結議會詐取國家錢財」，當時他還為此覆議，但遭國民黨與民進黨議員合作聯手推翻。

柯文哲指出，他最後一年台北市長任內，網路傳輸服務費預算是4.6億元，但隔年台北市長蔣萬安上任後，送到議會預算是5.5億元，台北市政府應解釋為何要多編9000多萬元的預算。

柯文哲表示，這個合約就是怪怪的，他只能盡最大力量監督，但過程遇到國民黨跟民進黨聯合反撲，但都已經鬧這麼大了，「你們第2年還敢預算多編9000萬元，實在是厲害了。」

此外，近日傳出柯文哲將與藝人賴佩霞共演音樂劇，媒體詢問彼此如何牽線，是否會邀請鴻海創辦人郭台銘看劇。

柯文哲表示，這齣舞台劇主題是都更，他認為都更在未來是台灣很重要的事，透過舞台劇點出社會問題，並在劇中討論較好的做法。（編輯：蘇志宗）1130322