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陳重文羈押禁見 國民黨籲檢調本於司法毋枉毋縱

2024/3/21 18:19
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨籍台北市議員陳重文被控圖利監視器業者，台北地方法院今天下午再開羈押庭，裁定陳重文羈押禁見。國民黨文傳會主委李彥秀表示，尊重檢調司法，呼籲檢調應本於司法專業，毋枉毋縱，用證據說話。

陳重文被控圖利監視器業者，檢察官聲押禁見，北院裁定200萬元交保。北檢提抗告，高院昨天裁定撤銷發回；台北地方法院今天下午再開羈押庭，裁定陳重文羈押禁見。

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李彥秀表示，尊重檢調司法，呼籲檢調應該本於司法專業，毋枉毋縱，用證據說話。國民黨對於從政黨員涉入司法案件，都會依相關規程處理。

根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定，黨員涉犯貪污治罪條例、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、性侵害、賄選等犯罪，犯罪嫌疑重大，經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪，得由中央考紀會先行停止黨權。（編輯：林克倫、林興盟）1130321

#李彥秀
#國民黨文傳會
#陳重文
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