藍批能源政策致空污 台電：火力電廠排放量減逾6成

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（中央社記者曾智怡台北15日電）國民黨批評能源政策造成空污，台電表示，近年透過能源轉型，以無碳再生能源、低碳燃氣發電作為發電主力，減少舊型燃煤機組的使用，加上改善空污防制設備，過去10多年來，台電火力電廠空污排放總量減幅達6成5。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委李彥秀、黃健豪、廖偉翔等人，今天在立法院國民黨團召開「空污！中風！癌症！錯誤的能源政策還要付出多少人命的代價？」記者會，呼籲即將上任的賴政府，修正錯誤的能源政策，降低空污，保護民眾身體健康。

台電發布新聞稿指出，從單一年度台電火力電廠空污排放總量來看，最高為2011年的10.9萬公噸，經多元措施努力，去年已降至3.7萬公噸，減幅達6成5，且目前北中南地區都積極推動增氣減煤，以兼顧穩供及環保改善。

台電進一步說，2016年至2023年台電火力電廠空污排放合計總量降至約52萬公噸，相比2008年至2015年合計約80萬公噸，已減少約3成5。

針對國民黨團質疑林口電廠持續燃煤發電影響北部民眾，台電說明，林口電廠採用超超臨界技術，超超臨界燃煤機組熱效率高，每度電的用煤量較少，且管末採最新最先進的空污防制設備，排放濃度已接近燃氣電廠的排放標準。

此外，長期而言，隨著能源轉型持續推進，高效率超超臨界的林口及大林燃煤機組將導入氨能等減碳技術，分階段達成政府2050年淨零排放的目標。

有關國民黨團批評台中電廠為何還要再增設燃氣機組，台電指出，2014年至今台中電廠已減煤超過600萬噸、空污排放量減排7成。

台電表示，為進一步減煤及兼顧用電需求持續上升，規畫「台中電廠第2期新建燃氣機組計畫」，將設置4部總裝置容量550萬瓩以下的高效率新燃氣複循環機組，搭配最新污染防制設備，空污排放可再進一步減量。

台電補充，待燃氣機組逐步商轉後，既有燃煤機組也可逐步除役轉為緊急備用，達成2035年台中電廠以氣換煤的目標。（編輯：潘羿菁）1130515