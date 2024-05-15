朱立倫是否出席520總統就職 藍盼執政黨釋更多善意

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨文傳會主委李彥秀今天表示，黨主席朱立倫已多次強調，朝野要有更好的對話空間，才會有接下來大家更好的互動，期待執政黨釋放出更多善意，這些都是最後黨主席朱立倫決定是否出席準總統賴清德520就職典禮，最主要的因素。

國民黨主席朱立倫是否出席520總統就職典禮，備受各界關注。李彥秀下午在國民黨中常會後受訪表示，朱立倫在幾次對外說明當中，不斷強調朝野要有更好的對話空間，才會有接下來大家更好的互動。

現場媒體詢問，朱立倫是否在等待賴清德的善意與對話，李彥秀指出，過去4個月期間，賴清德原本有很多與在野黨互動的機會，但遺憾都沒有機會對話，特別是17日馬上要處理國會改革法案，以及總統到立法院做國情報告等議題，期待執政黨應該要釋放出更多的善意，這些都是朱立倫決定要不要出席就職典禮，最主要的因素。

針對有媒體報導，國民黨籍台中市長盧秀燕將不角逐明年的黨主席，並可能在2028年總統大選與民眾黨主席柯文哲搭檔，李彥秀則回應，對國民黨而言，如何讓陽光照進國會，完成國會改革法案，創造權責相符的監督機制，才是當前最重要的事情。

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李彥秀提及，國民黨現在根本沒有機會討論明年的黨主席選舉或2028大選，這些事情都太遙遠了，民意在哪，國民黨監督的力道就在哪，這才是多數民意的期待，國民黨現階段把這些事做好，才有機會看到下一局。

談到中國國台辦點名民進黨政策會執行長王義川等5人「挑動兩岸對立」，將對這5人及家屬實施懲戒，李彥秀強調，台灣是民主自由的地方，名嘴有言論自由，但名嘴的發言是否是事實，這是國家通訊傳播委員會（NCC）要確認的責任，被指責的一方當然有權反駁，而澄清事實要比嚴懲更重要，也更有意義。（編輯：張若瑤、林興盟）1130515