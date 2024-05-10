不出席賴清德520就職？藍委：當天在立院忙公務

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（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立委是否參加總統當選人賴清德520就職典禮，引起注意。國民黨團書記長洪孟楷今天表示，520當天是星期一，立法院內也有委員會要進行，每天都應該兢兢業業，520當天會在立法院進行相關公務。

另外，國民黨立委李彥秀受訪時說，賴清德520馬上要就任總統，朝野和解關鍵在賴清德的身上，賴清德是「雙少數」，民意上的少數和在立法院少數，應該誠懇做溝通。

李彥秀指出，關鍵不是在野黨立委要不要參加賴清德520就職大典，朝野和解部分，身為執政黨的民進黨應釋放出更多善意。

李彥秀呼籲，民進黨應思考，不論在廢死議題，或放下、凍結台獨黨綱，或在能源政策，應有更多的誠意，提出後續解決方向，而不是像現在用攻擊立委的方式，掩飾民進黨政府過去8年執政的缺失。（編輯：蘇龍麒）1130510