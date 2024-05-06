受邀520總統就職國宴撞備詢 盧秀燕：須與議會商量

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市長盧秀燕今天表示，日前已收到總統當選人賴清德520就職典禮邀請及國宴邀請，但因當天要到市議會備詢，她得與市議會商量，才能決定是否出席。

盧秀燕今天出席豐原區豐富專案一心段1130地號土地設定地上權動土典禮，會前接受媒體聯訪，回答是否受邀出席520就職典禮及國宴。

盧秀燕表示，她很早就收到520就職典禮邀請及晚間國宴邀請，先收到主辦單位口頭邀請，實體邀請函後送補上；比較麻煩的是，當天要到市議會備詢總質詢，有沒有辦法參加，可能要跟議長張清照及議會商量。

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花蓮0403地震後，餘震不斷，為支持花蓮重建，盧秀燕協同花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠藍營女力縣市長，昨天在花蓮縣府舉行關懷振興花蓮行銷記者會。

媒體詢問，盧秀燕號召女力挺花蓮是否和中央別苗頭。盧秀燕說，花蓮救災不分中央地方與黨派，大家分別關心救災復建工作是很好的事情，不管中央地方，希望都能去花蓮關心協助。（編輯：陳仁華）1130506