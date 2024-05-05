關懷花蓮震後振興 盧秀燕等4藍營女首長齊聚相挺

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙及台東縣長饒慶鈴4藍營女首長今天齊聚「挺花蓮、有購力」關懷振興記者會，不只捐款，還將合力把人帶進來、讓貨賣出去。

花蓮縣長徐榛蔚哽咽落淚表示，花蓮重建之路很漫長，感謝每個給予協助的人。

盧秀燕表示，特別感同身受，因為25年前台中發生921大地震，過了25年台中市到現在都還沒處理完；0403花蓮大地震，災情非常嚴重，除了要靠中央重建條例提供各部會經費外，各縣市、地方政府也匯聚綿薄之力，從地震發生當下，有的出搜救部隊、有的出錢、有的出力、有的出資源等。

盧秀燕說，台中市內多個宮廟捐款新台幣1986萬元，還會有100團到花蓮旅遊；因受到「5月天」將要到花蓮辦演唱會啟發，將邀請「紙風車」劇團到花蓮至少演出2場，撫慰受災居民心靈。

黃敏惠表示，「大家同島一命」，嘉義市內宮廟踴躍捐出善款615萬元，未來也會有10個團安排到花蓮旅遊。

捐出20萬元薪水援助花蓮災區的林姿妙說，地震後第一時間就致電徐榛蔚表達關切，而在蘇花公路因為地震落石中斷時，也即時提供醫療資源救護協助，宜蘭縣內更有多個企業、團體捐出善款。

饒慶鈴則表示，今年舉辦熱氣球活動時，安排攤位讓花蓮農特產品進駐展售，台東市公所也將會安排10梯次公務行程到花蓮。

饒慶鈴也呼應縣內觀光協會等業者心聲，花蓮、台東本來就是一家人，0403花蓮地震重擊觀光產業，部分飯店重建或停止營業，連帶台東觀光也受到影響；不過，台東對外交通都暢通，自5月18、19日東浪嘉年華起，6至8月台灣國際熱氣球嘉年華，以及最美星空音樂會等活動將陸續舉辦，邀請大家到台東、花蓮遊。

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有感於姐妹縣市團結相挺，帶來愛與溫暖，徐榛蔚致詞時數度哽咽落淚，徐榛蔚說：「山會動、地會搖，撼動不了對台灣的守護、對花蓮的愛，地震雖然震斷了道路，但愛卻無礙，可以送進花蓮」。

受0403強震而重創，花蓮伴手禮業者自救同時，也發揮大愛救人，包括阿美麻糬、宗泰食品七星柴魚博物館、花蓮縣餅、豐興餅舖、德利豆乾、郭榮市手工火腿、百年傳奇、新味醬油8家業者推出「你買100我捐50」活動，募得210萬元，今天捐給縣府，援助花蓮受災居民。（編輯：陳仁華）1130505