藍營縣市集結搜救隊 國民黨：隨時可配合中央救災

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨今天表示，藍營執政的縣市如台北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、台東縣、彰化縣等已開設地震應變中心及派遣搜救隊協助花蓮救災，新北市、台中市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市也集結特搜隊，隨時可配合中央人力調度，出動救援。

中央氣象署地震測報資訊顯示，台灣地區今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強；接下來3、4天可能會有規模6.5以上至7.0餘震。今晨這起地震也是自921大地震以來的最大地震規模。

國民黨下午透過臉書表示，今天7時58分花蓮地區發生有感地震，因應花蓮災情，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美均已在各縣市開設地震應變中心以及派遣搜救隊協助花蓮救災。

國民黨也表示，新北市、台中市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市已將特搜隊集結，完成人員器材整備，隨時可配合中央人力調度，出動救援。

國民黨強調，面對災害，大家需要齊心協力，有效協助救災，減少傷害，感謝所有救災人員的努力。請務必注意安全，小心餘震，有任何狀況請大家撥打119通報。願大家平安。（編輯：翟思嘉、潘羿菁）1130403