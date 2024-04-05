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0403震災協助 花縣府成立聯合靈堂及服務據點

2024/4/5 15:13（4/5 15:41 更新）
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花蓮縣政府在花蓮市立殯儀館成立「0403震災罹難者聯合靈堂」及服務據點，盼讓家屬無後顧之憂，安心地陪伴亡者走完最後一程。（花蓮縣政府提供）中央社記者盧太城傳真 113年4月5日
花蓮縣政府在花蓮市立殯儀館成立「0403震災罹難者聯合靈堂」及服務據點，盼讓家屬無後顧之憂，安心地陪伴亡者走完最後一程。（花蓮縣政府提供）中央社記者盧太城傳真 113年4月5日
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（中央社記者盧太城、洪學廣花蓮縣5日電）花蓮縣「0403震災」，花蓮縣政府在花蓮市立殯儀館成立聯合靈堂及服務據點，提供關懷協助，讓家屬陪伴亡者走完最後一程。

花蓮強震傾斜的天王星大樓下午拆除，花蓮縣長徐榛蔚出席「0403地震災後天王星大樓拆除工程暨撫慰亡靈典禮」祭拜儀式後，隨即抵花蓮市立殯儀館探視罹難者家屬。

徐榛蔚指示民政處第一時間會同花蓮縣葬儀商業同業公會資源提前為家屬佈置靈堂，並設置縣府罹難者家屬服務據點，讓家屬陪伴亡者走完最後一程，社會處、民政處主動聯繫關懷罹難者家屬，盡全力提供協助。

對於災情搶救，徐榛蔚表示，秀林鄉富世村的深山小學「西寶國小」物資救援部分，由空勤總隊持續空投物資，縣府持續與校方，以及台8線上居民保持聯繫以提供協助，工程團隊持續搶修，台8線預計最快6日通車。

徐榛蔚說，在太魯閣峽谷或山區內仍有部分失聯人員待救，來自全國的多支消防特搜隊目前在太魯閣以及山區持續向內推進搜尋掌握救援時間。台9線清水橋正搶修中，公路總局預計6日傍晚6時前搶通，但因為餘震持續、山區落石不斷，這部分仍有變數。（編輯：孫承武）1130405

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